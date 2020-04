Matteo Salvini posta il video del bilocale a Milano in cui vive Matteo Salvini posta sui social il video del bilocale a Milano in cui vive, mostrando anche i suoi oggetti personali e quelli dei suoi figli; ecco com'è

Matteo Salvini mostra il suo bilocale a Milano in una diretta su Facebook e approfitta anche per fare gli auguri di buona Pasqua agli italiani. Nel video, il leader della Lega ha mostrato a tutti la casa in cui vive e al sua quotidianità, così simile a quella di molti italiani. Un incursione nella sua vita privata, mettendo in mostra le sue cose e senza cercare di nascondere il disordine di una casa vissuta.

Chi si aspettava a una villa di lusso, a una piscina o a una palestra è rimasto deluso. Il leader della Lega non sembra avere nulla di tutto ciò. Nel video che vi abbiamo mostrato si vede un appartamento n on troppo grande, con molte foto e quadri appesi alle pareti e piena degli oggetti personali di Matteo Salvini e dei suoi figli.

Il tour inizia nella camera da letto con un augurio di Buona Pasqua. Matteo Salvini inizia dicendo che non si tratta di un video politico ma di un video di ringraziamento. Poi mostra il suo letto dove dorme con la figlia e, accanto, quello del figlio maggiore.

“Ho appena rassettato il pigiamino della bimba e parte del lettone del papà nonché il lettino per il fratellone, quando viene da queste parti”.

Poi ammette divertito ma senza imbarazzo:

“È una casa incasinata, appendo cravatte”.

Infine, parla della figlia Mirta:

“Un accampamento a misura di bambino… Nella nuova lavagna mi ha scritto ‘ti voglio bene papà'”.

Per chi non lo sapesse, Matteo Salvini ha un figlio di 16 anni, Federico, avuto dalla sua prima moglie Fabrizia Ieluzzi. Dopo il divorzio, ha avuto una seconda figlia, Mirta, nel 2012, dalla compagna di allora, Giulia Martinelli.

Attualmente, Matteo Salvini è fidanzato con Francesca Verdini, figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini.

Il tour della casa di Salvini continua e, dopo la camera da letto e il balcone, il leader della Lega passa accanto al bagno che evita di mostrare per arrivare poi nel corridoio dove ci sono altre foto appese alle pareti e le canne da pesca per arrivare in cucina: sul tavolo si vede una forma di Parmigiano Reggiano e una mascherina.

Infine, nel soggiorno ci sono altri quadri e cose sparse in giro, frammenti di vita reale. Sedendosi sul divano, Matteo Salvini conclude:

“La casa è finita qua non c’è nessuna reggia, non c’è piscina, non c’è solarium, ma va bene così”.

Matteo Salvini spiega che quella era la casa dove viveva sua nonna e che si tratta di un normale bilocale milanese, al primo piano, in un condominio come tanti. Dopo a diretta, sono stati tantissimi i commenti sulla sua pagina Facebook. In molti hanno apprezzato questo video in cui Matteo Salvini si è mostrato così com’è.