Non ce l'ha fatta Mattia Finocchio, si è spento per sempre dopo 5 giorni di agonia. Era rimasto vittima di un incidente sul lavoro

Mattia Finocchio, 34 anni, ha perso la vita dopo giorni di agonia. Era rimasto vittima di un incidente sul lavoro, un destino crudele ed inaspettato, che ha spezzato le sue ali per sempre.

La sua agonia è iniziata lo scorso 25 agosto, mentre Mattia Finocchio stava lavorando nell’azienda Carpenteria Metallica Pugliese, a Castel di Septe, Mozzagrogna. Era con suo collega, avevano appena terminato il loro intervento. Mentre il 34enne stava recuperando un cacciavite, è esploso il tubo dell’aria di un compressore. Quest’ultimo ha rotto una barra metallica che, cadendo, ha colpito Mattia alla testa.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai soccorritori, che hanno portato l’uomo all’ospedale di Lanciano. Viste le sue gravi condizioni, i medici hanno poi disposto il trasferimento all’ospedale di Pescara. L’operaio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e indotto in coma. Purtroppo, da quel momento non si è più svegliato e dopo cinque gironi di agonia, è stato dichiarato il decesso cerebrale.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno indagando per cercare di ricostruire l’incidente sul lavoro e stabilire eventuali responsabilità per il decesso di Mattia Finocchio.

I messaggi di addio per Mattia Finocchio

Numerosi i messaggi di amici e conoscenti, che in queste ore sono stati pubblicati sul web, per salutare il 34enne per l’ultima volta. Parole strazianti di persone incredule, che continuano a domandarsi perché una vita così giovane si è spezzata all’improvviso. Mattia aveva una vita intera davanti e tanti sogni da realizzare.

Ti ricorderò sempre per le feste passate insieme, per le serate con il gruppo del carnevale e per le ultime serate passate insieme a cantare … mancherai tantissimo a tutti.

Ciao Mattia, ti saluto così, che tu possa fare un viaggio di tranquillità e serenità porgendo una mano tesa su di noi. Onore a te carissimo amico mio. Per sempre nei nostri cuori un forte abbraccio alla famiglia Finocchio.

La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi, Mattia salverà altre vite e continuerà a vivere in loro.