La vicenda della piccola Diana Pifferi è ancora discussa dai più noti programmi televisivi. La bambina morta di stenti a Milano, dopo che la madre Alessia Pifferi l’ha lasciata a casa da sola per sei lunghi giorni, mentre era a Leffe per stare con il suo compagno.

La Pifferi si trova in prigione, in attesa di comparire dinanzi al giudice. Le autorità attendono i risultati dell’autopsia effettuata sul corpicino della piccola di 18 mesi e degli esami effettuati sulle tracce di latte trovate nel biberon.

Durante una delle ultime puntate di Mattino 5, il programma tv condotto da Federica Panicucci, sono emerse alcune indiscrezioni riguardo l’esame autoptico.

Il medico legale avrebbe rinvenuto nello stomaco della piccola Diana Pifferi, diversi materiali compatibili con il materasso e il cuscino presenti in quel lettino di quella casa.

Potrebbe averli mangiati per la troppa fame ed essere così morta soffocata? Ancora è presto per giungere ad una conclusione del genere. Non c’è ancora certezza di quanto effettuato dai medici. Il legale di Alessia Pifferi è intervenuto:

Non c’è certezza, prima di lanciarci in considerazioni dobbiamo fissare l’evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere anche morta di soffocamento. Chiederemo anche l’analisi del pannolino e approfondimenti attraverso l’incidente probatorio.

La madre vuole una foto della piccola Diana Pifferi

Poche ore fa è emersa la notizia che Alessia Pifferi ha richiesto una foto della sua bambina da tenere in prigione. Una richiesta che tutti hanno definito incomprensibile, visto che non ci sono foto nella casa di Alessia Pifferi e non ci sono foto sui suoi profili Facebook. La piccola Diana era come un fantasma nella vita di sua madre.

Forse, dopo che i suoi legali l’hanno definita una donna confusa, che vive in una bolla, la madre della bimba morta di stenti sta realizzando cosa è davvero accaduto a sua figlia. Una bambina lasciata in casa da sola per sei lunghi giorni, senza cibo e senza acqua.