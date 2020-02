Matty il biondo. Età, vita privata e carriera Il biondo Matty è ormai una star del web, tutti lo conoscono e lo adorano: scopriamo insieme chi è

“Bella ragà” è il saluto che utilizza il Biondo Matty per salutare tutti i suoi follower che sono più di 100 mila soltanto su youtube. Le visualizzazioni crescono giorno dopo giorno e a queste si uniscono le folte schiere di seguaci che lo seguono anche sugli altri social network.

Matty il Biondo è infatti ormai protagonista assoluto delle nostre home di Instagram, e anche sul famoso social network il ragazzo non ha nulla da invidiare ai numeri stratosferici di influencer e celebrities. Ma chi è Matty il Biondo? E come mai la gente lo adora così tanto? Questo giovane ragazzo campano, diventato un piccolo grande fenomeno sul web, vive ad Angri, in provincia di Salerno, dove va a scuola. È un tifoso sfegatato del Napoli, è biondo, come si può intuire anche dal nickname e non ha peli sulla lingua. Pubblica moltissimi video sui suoi social network, anche più di uno al giorno, in cui spazia da commenti calcistici a momenti quotidiani tra scuola e vacanze. Quello che stupisce però, e che probabilmente ha fatto affezionare migliaia di follower, sono le sue riflessioni e le critiche molto impegnative nei confronti del comune della sua città, della politica e della vita. Insomma ascoltandolo, potremmo dire che si tratta di un vero prodigio, vista la sua giovane età.

Qualcuno, parlando del fenomeno di Matty il Biondo lo ha definito un filosofo contemporaneo, qualcun’altra ipotizza che presto lo vedremo in politica. Ma non è barbuto, né anziano e non ha neanche tre o quattro lauree in filosofia. No, il nuovo filosofo contemporaneo, punto di riferimento delle nuove generazioni risponde al nome di Matty. Una cosa è certa, potrete anche non essere d’accordo con quello che dice ma tutte le sue riflessioni denotano intelligenza e cultura. Sarà per questo che il giovane è diventato un vero e proprio idolo? Matty il Biondo si interessa di tantissime tematiche sociali di attualità, ha sempre un’idea su tutto e non può tenerla per sé, persino sull’esistenza degli Ufo e sulla meteorologia. È poi un esperto di calcio e non ha mai nascosto la sua passione per il Napoli, e a proposito di calcio sono numero i video in cui indossa i panni di opinionista e analista del campionato di Serie A.

Ma Matty il biondo è prima di tutto un ragazzo e non vuole nascondersi dietro al personaggio del web. Attraverso i suoi canali infatti il ragazzo racconta i momenti più autentici e veri della vita come le gite scolastiche e le cerimonie di famiglia, non mancano poi anche degli sfoghi di rabbia ogni tanto. Chiunque frequenti il mondo del web lo conosce, il ragazzo salernitano è un vero e proprio tormentone e online non mancano meme a lui dedicati ma anche remix e condivisioni dei suoi video. I suoi numero infatti sono stratosferici.

Lo youtuber ha davvero tanto da dire e negli ultimi tempi ha approfittato della sua popolarità per parlare anche della sua città, Angri. Una voce giovane che però si fa sentire, attraverso il suo canale Matty il Biondo infatti propone idee valide su come valorizzare e migliorare il territorio. In più di un occasione ha lanciato dei veri e propri appelli alla giunta comunale. Il successo di Matty del resto sta proprio in questo, nella sua capacità di parlare come se fosse un adulto esprimendosi sempre con una terminologia adeguata e con un dialogo aperto anche nei confronti di tematiche considerate da grandi. Matteo, questo il suo vero nome, ha fatto ingresso nel mondo del web con dei video inizialmente timidi dove veniva ripreso solo un angolo dell’ingresso della casa. Non ci è voluto poi molto affinché il ragazzo, mettendosi in gioco totalmente ha conquistato una grandissima fetta del web.

Un bambino atipico, Matty il Biondo che per sua stessa ammissione ha raccontato di come questa sua capacità di dare opinioni di senso compiuto lo faccia apparire come un signore di 60 anni, quando in realtà lo youtuber ha solo 11 anni. Insomma una sorta di Benjamin Button che ha conquistato tutti coloro che popolano il web, senza distinzione di genere o di età. Matteo è stato anche ospite del salotto di Barbara D’Urso e proprio durante l’intervista a Pomeriggio 5 ha ammesso che non ama particolarmente gli abbracci né il contatto fisico.