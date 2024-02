Aveva solo 22 anni Maurizio Napolitano. Ha perso la vita alle porte di Napoli, a causa di un sinistro stradale che non gli ha dato scampo. I soccorritori, subito giunti sul luogo dello schianto, non hanno potuto far nulla per salvare la sua giovanissima vita. I due amici che erano con lui sull’auto che, improvvisamente, si è ribaltata, invece, sono rimasti feriti nell’impatto.

Il sinistro che ha causato il decesso di Maurizio Napolitano ha avuto luogo nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024 a Casalnuovo, in provincia di Napoli, in via Tavernova. Il 22enne ha perso la vita, mentre i due amici che erano con lui sono rimasti feriti.

Per cause ancora da accertare, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del suo mezzo, che si è ribaltato. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno fatto tutti i rilievi del caso, mentre i soccorritori hanno soccorso i due feriti, dichiarando per Maurizio il decesso.

I soccorritori hanno subito trasferito i due ragazzi di 23 e 24 anni rimasti feriti all’ospedale di Nola. Al momento si trovano ancora ricoverati in prognosi riservata. Le forze dell’ordine hanno già sequestrato l’auto su cui viaggiavano.

Bisogna chiarire la dinamica dell’incidente. Quando i soccorritori sono arrivati, purtroppo per il 22enne non c’era già più niente da fare. La sua salma è stata trasferita al secondo Policlinico di Napoli, dove i medici eseguiranno gli esami autoptici.

Maurizio Napolitano aveva solo 22 anni, per lui non c’era più niente da fare

La comunità di Cicciano è disperata per la perdita di questo giovane. Era residente nelel palazzine Gescal. La sua auto si è ribaltata vicino all’isola ecologica del comune, coinvolgendo tutti e tre gli occupanti del mezzo.

Fonte foto da Pixabay

I soccorritori sono arrivati immediatamente, insieme ai Carabinieri della compagnia di Nola. La polizia locale di Cicciano ha eseguito i rilievi del caso, che permetteranno di capire cosa è successo. Tutta la comunità si stringe alle famiglie coinvolte.