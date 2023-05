Ha avuto un infarto Mauro Maso, che purtroppo non gli ha dato scampo. L’uomo di 42 anni ha perso così la vita mentre si trovava al Tribunale di Venezia per una causa che lo vedeva coinvolto, ma che non aveva destato problemi o preoccupazioni. Si trovava lì per i confini di un terreno di cui era proprietario. Purtroppo nessuno è riuscito a salvare la sua vita: il suo cuore si è fermato per sempre.

L'uomo di 42 anni ha avuto un malore nel corridoio del Tribunale di Venezia. Residente a Sant'Angelo di Santa Maria di Sala, si trovava in quel luogo, venerdì 12 maggio, per un'udienza che non destava problemi o preoccupazioni, per i confini di un terreno.

L’uomo, in compagnia di alcuni conoscenti, si è sentito improvvisamente male. Subito i sanitari hanno raggiunto il tribunale veneziano, trasferendolo d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Mestre. Qui, nonostante i tentativi di rianimazione, il 42enne è deceduto per infarto.

Tante persone presenti in tribunale hanno subito soccorso il 42enne. Per primi gli agenti di Polizia presenti in Tribunale, che hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimazione, anche del personale sanitario SUEM, l’uomo non ce l’ha fatta.

Non ha mai mostrato segni di ripresa, nemmeno in ambulanza o in pronto soccorso, dove è giunto poco dopo a bordo dell’ambulanza che nel frattempo aveva raggiunto il Tribunale. Il suo cuore si è fermato per sempre prima di arriva in ospedale.

Mauro Maso ha avuto un infarto a 42 anni mentre si trovava in Tribunale a Venezia

Secondo amici e conoscenti, non c’erano state particolari avvisaglie. Anche se un mese fa era andato al Pronto soccorso per una strana debolezza che sembrava non abbandonarlo mai.

Le visite fatte in seguito non avevano però evidenziato nulla o fatto presagire un infarto imminente, che è stata la causa del suo decesso.