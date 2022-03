La tragedia è avvenuta in Val di Fiemme, in Trentino. Mauro Moser ha prima sparato alla moglie, per poi togliersi la vita a sua volta

Le pagine di cronaca nera, in Italia, si riempiono di un’altra terribile tragedia capitata nella giornata di ieri in Trentino Alto Adige. Mauro Moser, 56 anni, ha prima ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. A trovare i due corpi senza vita sono stati i due figli della coppia, di 20 e 26 anni.

Giorni particolarmente duri per quanto riguarda la cronaca nera in Italia. Soltanto un paio di giorni fa si era diffusa la notizia riguardante il brutale omicidio di Carol Maltesi, l’attrice hard conosciuta con lo pseudonimo di Charlotte Angie. Un suo vicino di casa, mesi fa, l’aveva prima uccisa, poi messa in un congelatore, tagliata a pezzi e gettata in dei sacchi di plastica.

Ieri invece è avvenuto l’ennesimo femminicidio. Mauro Moser, 56 anni, residente a Castello Molina di Fiemme, in Trentino Alto Adige, ha ucciso sua moglie e poi si è tolto la vita.

La vittima si chiamava Viviana Micheluzzi e aveva 50 anni. Era una apicoltrice esperta e al momento dell’aggressione da parte di suo marito si trovava in località Brozin, per curare alcune delle sue arnie per api.

L’uomo ha impugnato la sua pistola, regolarmente detenuta e ha sparato a sua moglie, uccidendola, prima di rivolgerla verso se stesso e togliersi la vita a sua volta.

I figli hanno trovato i corpi di Mauro Moser e Viviana Micheluzzi

A rinvenire i cadaveri dei due, intorno alle 14:00. sono stati i due figli della coppia sposata. I ragazzi, di 20 e 26 anni, sono attualmente ricoverati all’ospedale di Cavalese in forte stato di shock.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che dopo aver effettuato i rilievi, cercheranno di andare in fondo alla vicenda e chiarire quali possano essere stati i motivi che hanno spinto Mauro Moser a compiere tale efferato gesto.

Marco Larger, sindaco del piccolo comune nella Val di Fiemme in cui si è consumata la tragedia, intervistato dall’ANSA, ha dichiarato:

È un dramma tremendo. Ho avuto rapporti con loro per la loro attività legata alla produzione di miele e di ricerca sulle api e sulle regine. Lei era una specialista. Sono incredulo.

Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.