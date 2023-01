Per quanto le condizioni del piccolo Ryan, il bimbo percosso, a livello fisico stanno migliorando, ora ha bisogno di tempo per riuscire a superare il trauma di ciò che ha vissuto. I medici hanno deciso di metterlo in isolamento, per via di alcuni flashback di quanto vissuto.

Grazie alle tempestive cure dei dottori, il bambino al momento sembra essere fuori pericolo. Infatti anche se per ora rimane ricoverato in terapia intensiva, riesce a respirare autonomamente.

Tuttavia, da ciò che riporta l’Ansa, il piccolo Ryan in questi ultimi giorni ha dei flashback ed ovviamente sta molto male. Sono anche notturni e per questo, i dottori hanno deciso di metterlo in isolamento.

I ricordi che ha il bimbo non sono solo del giorno in cui si sono consumati i fatti, ma anche dei giorni precedenti. Sarà solo un colloquio con gli inquirenti a ricostruire con esattezza ciò che ha passato.

Ovviamente questo non potrà avvenire in un breve periodo. Il piccolo per riuscire a superare l’accaduto, ha ancora bisogno di molto tempo.

La triste vicenda del piccolo Ryan

I fatti sono iniziati lo scorso 19 dicembre, in un’abitazione che si trova in un condominio a Ventimiglia. I genitori avevano affidato entrambi i figli alla nonna paterna e al suo compagno.

Lo avevano fatto anche altre volte e non era mai accaduto nulla. Tuttavia, in quell’occasione la signora ha chiamato il figlio per avvisarlo che il piccolo Ryan era stato ritrovato in strada, scalzo e in gravi condizioni.

La nonna ha detto che forse lo aveva investito un’auto pirata. Però è solo pochi giorni dopo, che il compagno della donna, messo alle strette dagli inquirenti, ha confessato tutto. Ha detto di aver picchiato il bambino prima con dei calci e poi con il bastone di una tenda.

CREDIT: LA VITA IN DIRETTA

Per fortuna Ryan ora sta migliorando. Durante un’ultima visita della madre, le ha chiesto perché non l’hanno protetto ed anche che ha un segreto da rivelarle.

Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla triste vicenda.