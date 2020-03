Medici donano il sangue e subito dopo salvano la vita di una bimba Equipe medica riesce a salvare la vita di una bimba che ha avuto un grave incidente in casa, ma poco prima stavano facendo qualcosa di molto bello

Un vicenda bellissima è accaduta lo scorso diciassette marzo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un’equipe medica, subito dopo aver donato il sangue, è riuscita a salvare la vita di una bimba di otto anni, con una grave emorragia in corso. Era rimasta vittima di un incidente in casa.

Una notizia che ha riempito il cuore di gioia di tutti, poiché vista l’emergenza Coronavirus, vicende del genere, fanno commuovere.

In base alle informazioni che sono state rese note nei giorni scorsi, l’equipe medica guidata da Giovanni Impedovo, quel giorno ha deciso di donare il sangue, insieme a tutti i suoi colleghi, perché tutta l’Italia ne è in carenza, per la situazione che sta vivendo per il Covid 19.

Subito dopo, però, è stata trasferita la piccola dal pronto soccorso del San Pio di Castellaneta, con una grave emorragia in corso e aveva bisogno di un intervento d’urgenza.

Mentre era in casa, è andata a finire contro uno vetrata e le schegge le hanno tagliato l’arteria femorale e l’inguine. Le sue condizioni erano davvero disperate.

Infatti, subito dopo, i medici l’hanno portata d’urgenza in sala operatoria e grazie al loro lavoro e all’intervento che hanno eseguito, sono riusciti a salvarla e a fermare l’emorragia. Ora sta bene, è ancora ricoverata, ma ormai è fuori pericolo.

Chirurghi, anestesisti ed infermieri hanno svolto un duro lavoro, ma per fortuna tutta la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e tutti ne sono rimasti stupiti. Nessuno credeva che nonostante la situazione che si sta vivendo, potesse accadere qualcosa del genere!

Le condizioni della bimba erano davvero molto gravi, ma per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi. I dottori sono riusciti in fretta a bloccare la sua perdita di sangue.

