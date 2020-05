Meghan Markle, lancia l’ultimatum a suo marito Harry Secondo il tabloid Globe, la tensione tra i due sposi è molto alta. Meghan avrebbe lanciato un ultimatum al principe Harry, una decisione che rischia di far cadere il principe nuovamente in depressione

Sono noti a tutti i recenti problemi che stanno vivendo la famiglia reale inglese. Un periodo delicato, attraversato da conflitti e pareri discordanti. Il principe Harry avrebbe deciso di rinunciare alla vita reale, per dedicarsi alla moglie, Lady Markle, ed al figlio Archie. Ma sembrerebbe che questa decisone stia portando molti più problemi di quanti se ne aspettassero.

Il sogno a lungo desiderato dal secondogenito di Lady Diana, sembrerebbe essere diventato un incubo. Infatti secondo il tabloid Globe, la tensione tra i due sposi sarebbe molto alta.

Meghan infatti, a detta di alcuni giornalisti, sarebbe venuta a conoscienza di alcune contrattazioni segrete fatte dal marito Harry, in merito alla loro nuova situazione di “esilio“.

Meghan avrebbe detto che non tornerà sui suoi passi, e che lei ed il figlio vivranno negli stati uniti d’America, anche se il marito dovesse cambiare idea.

Secondo alcuni tabloid americani, Harry è rimasto sconvolto dalla reazione, inaspettata, che ha avuto la moglie. Secondo alcune fonti interne al palazzo reale, il nostro principe non è soddisfatto del loro recente trasferimento dal Canada, a Los Angeles. Per questo il duca di Sussex sembrerebbe aver cambiato idea, e vorrebbe far ritorno in patria.

Sempre secondo il tabloid Globe, l’ex attrice avrebbe dato un ultimatum al duca, e avrebbe messo sui due lati della bilancia, il ritorno a casa, oppure il non vedere più il figlio.

Questo fa temere per il principe Harry; in passato ha sofferto di depressione e le persone a lui vicine temono di vederlo ricadere in essa.

Il trentacinquenne sarebbe stretto tra due fuochi, da una parte la moglie ed il figlio, e dall’altra la madre e la famiglia reale. Le persone a lui vicine hanno affermato di vederlo profondamente turbato, e terrificato da quanto potrebbe riservagli il futuro.

La sua consorte lo ha messo di fronte ad un ardua scelta, sicuramente non meno difficile perchè il protagonista fa parte della famiglia reale.