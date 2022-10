La conduttrice e giornalista americana Megun Kelly annuncia il malore della sorella in diretta, mentre è in trasmissione con molti utenti a casa che seguono il suo famosissimo podcast. La donna ha commosso tutti quanti, per le parole espresse nei confronti della sorella scomparsa improvvisamente all’età di 58 anni.

Un momento di profonda commozione per i follower della giornalista di Fow News, che durante il suo podcast ha lasciato il pubblico senza parole, dopo aver annunciato in diretta il decesso della sorella Suzanne Crosley, che si è spenta improvvisamente dopo un malore venerdì scorso.

Aveva solo 58 anni. La donna non aveva avuto fortuna con la sua salute e negli ultimi due anni aveva dovuto affrontare un problema dopo l’altro, come racconta visibilmente commossa la giornalista e conduttrice televisiva durante la diretta del podcast che porta il suo nome, The Megyn Kelly Show.

Qualcosa di veramente triste è successo nella mia famiglia durante il fine settimana. Mia sorella è morta, aveva 58 anni, si chiamava Suzanne Crossley e ci ha lasciati improvvisamente venerdì.

Una confessione che ha spiazzato chi in quel momento la stava seguendo. La giornalista e conduttrice televisiva ha continuato, visibilmente emozionata:

È stato davvero un momento difficile. I miei genitori sono disperati, perché, si sa, non è questo l’ordine in cui le cose dovrebbero accadere.

Megun Kelly annuncia il malore della sorella in diretta, invitando tutti a stringere i propri affetti cari quando sono ancora con noi

In lacrime, dopo aver ricordato la sorella e raccontato del lutto che la sua famiglia sta attraversando, Megun Kelly ha terminato il suo intervento con queste parole, che hanno commosso tutti quanti per la profondità di quanto detto in diretta.