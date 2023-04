Torniamo a parlare di un caso che aveva scosso molto l’opinione pubblica italiana. Stiamo parlando del caso di Melania Rea: il fratello recentemente è tornato a parlare, raccontando che ormai da qualche tempo la sua famiglia non sa più nulla di Salvatore Parolisi. Intanto la figlia di Melania cresce con i parenti materni ed è anche molto brava a scuola.

Sono trascorsi 12 anni da quando il corpo senza vita di Melania Rea venne trovato nel Bosco delle Casermette di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Nessuno ha mai dimenticato Melania, soprattutto la famiglia.

Il 18 aprile del 2011 il marito Salvatore Parolisi, ex caporale maggiore dell’esercito, aveva denunciato la scomparsa della giovane mamma di 29 anni di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Era con il marito e la figlia di 18 mesi quando è svanita nel nulla.

Secondo l’uomo si era allontanata per andare in bagno e non aveva più fatto ritorno. Una telefonata anonima permise di ritrovare il corpo martoriato. Il marito è stato condannato a 20 anni di cella. I giudici hanno ricostruito che Parolisi ha inferto 35 coltellate, lasciandola agonizzante.

Molti i punti oscuri di una vicenda che ancora oggi risulta, per alcuni versi, un mistero. Visto che l’arma non è mai stata trovata. Così come nessuno è mai risalito a chi ha fatto la telefonata anonima.

Melania Rea, il fratello parla di Parolisi e della figlia

Purtroppo quella stessa legge che prevede tanti diritti, a noi non consente di sapere nulla su di lui. Non credo che quando uscirà dal carcere verrà a cercare sua figlia: perché se ci avesse tenuto a lei, noi adesso non staremmo neanche parlando e Melania sarebbe ancora viva.

Queste le parole del fratello, che non sa nulla del padre di sua nipote, che ha cambiato cognome e vive con lo zio. Lei è bravissima a scuola e dà a tutti tante soddisfazioni.