Aveva 47 anni ed era una dipendente della Asl: Melinda Deak ha perso la vita sulla Casilina, per un incidente stradale che, purtroppo, non le ha dato scampo

Aveva 47 anni ed era molto conosciuta, in quanto lavorava come dipendente per la locale Asl. Melinda Deak ha perso la vita sulla Casilina, a causa di un sinistro che non le ha dato scampo. La sua auto è andata a finire contro un furgone, nella nottata del 16 dicembre, intorno alle ore 2 del mattino.

Erano circa le 2 del mattino di sabato 16 dicembre 2023, quando su via Casalina, all’altezza del chilometro 61,750, in località Osteria della Fontana, nel territorio comunale di Anagni, in provincia di Frosinone, c’è stato un sinistro mortale.

Una donna ha perso la vita in un frontale tra la sua auto e un furgone. Melinda Deak viaggiava a bordo della sua Smart, quando, improvvisamente, ha impattato contro un camion che proveniva dal lato opposto.

La donna di 47 anni aveva origini ungheresi, ma da tempo viveva in Italia. Era una dipendente della Asl di Frosinone. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo del sinistro, per lei non hanno potuto far niente.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalle lamiere, affidandola ai sanitari del 118. Subito è apparsa molto grave. Per soccorrerla hanno dovuto anche chiamare un’eliambulanza, ma non è servito a nulla.

A bordo della Smart con Melinda Deak c’era solo il suo cagnolino, che è uscito indenne

Melinda Deak viaggiava da sola a bordo della sua Smart. Con lei c’era solo il suo cagnolino, che non ha riportato ferite. Sul camion, invece, viaggiavano due uomini, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Li hanno ricoverati in ospedale, dopo i primi soccorsi sul posto, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Melinda Deak, invece, non ce l’ha fatta. I sanitari hanno tentato di salvarle la vita, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, per poter stabilire eventuali responsabilità del caso.