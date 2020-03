Melody Pasini ha perso la vita, era la fidanzata di Ricardo Centurion Grave lutto per il famoso calciatore. La fidanzata ha perso la vita. Aveva solamente 25 anni.

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica ventinove marzo, in Argentina, precisamente Lanus, un quartiere di Buenos Aires, in cui Melody Pasini ha perso la vita. Aveva solamente venti cinque anni. L’impatto è stato molto violento e quando sono arrivati i soccorritori sul posto, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Un evento drammatico, che ha sconvolto moltissime persone, ma soprattutto il suo fidanzato, che è un noto calciatore, chiamato Ricardo Centurion. Ha giocato al Genoa nel 2013-2014 e subito dopo nel 2017-2018.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, nella mattinata, Melody Pasini ha preso la sua Peugeot 208, da casa sua a Puerto Madero per andare a Lomas de Zamora.

All’improvviso però, mentre era a Lanus, ha perso il controllo del mezzo ed a andata a finire su un’altra macchina, una Ford Ka, che era parcheggiata e che all’interno non c’era nessuno.

Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma per la giovane non c’è stato più nulla da fare. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, poiché gli inquirenti credono che sia stata colpita da un malore o da un infarto, mentre era alla guida.

Melody Pasini, era fidanzata con Ricardo Centurion da ormai quattro anni. Gli è stata sempre vicino e lo ha accompagnato anche nella sua stagione calcistica in Italia. Secondo alcune indiscrezioni, il periodo del calciatore qui, non è stato proprio semplice, poiché il suo carattere è molto particolare e poco gestibile.

Subito dopo lo ha anche seguito in Messico. Il ragazzo ora gioca in una squadra dell’Argentina ed è rimasto letteralmente sconvolto da questa tragedia.

Negli ultimi tempi ha perso anche la nonna, che per lui era una figura molto importante. Tutte le persone che conoscono il ragazzo e che hanno conosciuto Melody, sono scioccate.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.