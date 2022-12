Meteo capodanno, ci sarà ancora bel tempo? Le previsioni degli esperti

Manca sempre meno all’ultimo giorno dell’anno. Il 2022 sta per concludersi ed è stato secondo gli esperti uno degli anni più caldi di sempre per il nostro paese. Le temperature di questi giorni non stanno facendo altro che confermare questa tesi. Fino ad oggi stiamo assistendo ad un mese di dicembre alquanto mite con picchi anche di 25 gradi al sud.

Il dilemma che tutti si stanno ponendo è se questa condizione meteo ci sarà anche la fine dell’anno oppure dobbiamo attenderci un peggioramento? A rispondere ci ha pensato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it che ha annunciato come il grosso anticiclone di matrice sub-tropicale che persiste sulla nostra penisola faticherà ad andare via anche nei prossimi giorni.

Questa settimana soltanto tra giovedì e venerdì potremmo assistere ad un lieve peggioramento delle condizioni. Toscana, Umbria e lungo le coste del Centro subiranno un incremento della nuvolosità mentre al sud prevarrà ancora il sole. Venerdì poi il passaggio di una modesta perturbazione atlantica riporterà qualche pioggia dalla Liguria verso bassa Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Bel tempo per l’ultimo giorno dell’anno

Ma per l’ultimo giorno dell’anno sabato e il primo giorno del 2023 possiamo stare tranquilli perché l’anticiclone africano ritornerà facendoci vivere la notte di San Silvestro con cielo stellato e clima mite. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e con le solite nubi basse sulla Pianura Padana.

Per il primo giorno dell’anno le temperature tenderanno ad aumentare. Al Nord i valori massimi toccheranno punte di 12-13°C, soprattutto a est e in Liguria, al Centro-Sud si raggiungeranno picchi di 18°C al Centro e 22-23°C al Sud e sulle Isole maggiori.

Ma fin quando durerà questa condizione? Secondo gli esperti soltanto verso l’epifania una perturbazione proveniente dalla Russia potrebbe portare freddo e maltempo facendo scendere le temperature nella media stagionale. Insomma forse il clima quasi primaverile è agli sgoccioli.