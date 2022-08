Alessandra Matteuzzi aveva chiesto ai suoi vicini di non aprire al suo ex compagno, tutti sapevano che aveva paura di Giovanni

I vicini di casa di Alessandra Matteuzzi sapevano che aveva paura del suo ex e quel giorno hanno sentito le sue grida disperate e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Una delle sue vicine, intervistata da Tgcom24, ha raccontato che la donna di 57 anni le aveva chiesto di non aprire a Giovanni.

Sandra mi aveva detto se dovesse citofonare quel ragazzo, lei non le apra. Lei gridava ‘devi andartene, non devi venire più qua’ e lui rispondeva ‘sì adesso me ne vado’ ma poi si avvicinava e lei si allontanava. A un certo punto lei è caduta a terra e lui l’ha trascinata qui sotto al portico.

Dopo averla picchiata a mani nude, il calciatore 27enne si è accanito su di lei con un martello. All’arrivo dei soccorsi, Alessandra Matteuzzi era riversa a terra, ormai ridotta in fin di vita. È stata trasportata in ospedale, dove purtroppo si è spenta a causa dei traumi riportati. Giovanni Padovani è stato arrestato.

I due avevano iniziato una relazione da poco più di un anno, si vedevano poco, perché lui faceva il calciatore in Sicilia. Nell’ultimo periodo aveva iniziato a comportarsi in modo strano, era ossessionato dalla donna. La assillava con i messaggi, la spiava entrando anche sul suo Facebook e le faceva dei veri e propri agguati sotto casa. Lo aveva denunciato e aveva raccontato le sue paure a tutti, anche all’avvocato. Quest’ultimo, dopo l’ultima chiamata, le aveva detto di integrare la denuncia, ma Alessandra non ha fatto in tempo.

Quando quel tragico giorno è rientrata a casa, lo ha trovato lì ad attenderla. Era al telefono con la sorella, che l’ha sentita gridare: “Vattene, ti prego fermati”.

Il calciatore l’ha uccisa in modo brutale, con un martello e poi è rimasto lì, sul luogo del delitto, in attesa delle forze dell’ordine.

La vicenda ha scioccato l’intera Italia. Un’altra donna uccisa dal suo ex, che aveva denunciato per stalking.