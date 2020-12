Stava uscendo dal cortile di casa in sella alla sua bicicletta quando è stato travolta da un’auto sulla strada. Un ragazzo di 11 anni investito da un SUV è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Quali sono oggi le sue condizioni di salute?

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 16.40 di lunedì 21 dicembre, in via Cava a Miane, un comune in provincia di Treviso, in Veneto.

Il ragazzino di 11 anni aveva deciso di prendere la sua bicicletta e uscire in strada. Non appena è uscito dal cortile della sua abitazione, mentre si stava immettendo sulla strada principale, un SUV Mercedes guidato da una ragazza di 29 anni ha colpito in pieno il povero giovane.

Subito sono intervenuti i sanitari del Suem 118, per prestare i primi soccorsi al ragazzino investito dal SUV.

E ovviamente anche i Carabinieri: gli agenti della stazione di Pieve di Soligo (provincia di Treviso, Veneto) dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dopo aver prestato i primi soccorsi al ragazzino, i sanitari lo hanno subito trasferito al pronto soccorso dell’ospedale veneto di Conegliano. Gli agenti nel frattempo avevano chiuso quel tratto di strada, per consentire agli agenti di operare in tutta tranquillità e in tutta sicurezza.

Quali sono le condizioni di salute del ragazzo di 11 anni investito da un SUV Mercedes a Miane?

Per fortuna sin da subito le condizioni di salute del ragazzino non hanno destato preoccupazione. Non versa in pericolo di vita: per lui una frattura alla gamba sinistra e diverse escoriazioni. La donna non ha riportato ferite, ma era in evidente stato di choc per la paura.

I Carabinieri dovranno ricostruire l’incidente, ma con tutta probabilità questo è avvenuto per la scarsa visibilità visto l’orario dell’incidente.