Michael Koropisz trova una foto “di se stesso” del 1905

Michael Koropisz è un uomo molto particolare, che non passa inosservato per il suo stile. Il ragazzo è così “ossessionato” dall’epoca vittoriana che ha adottato uno stile di vita peculiare. Il ragazzo 24enne di Stockport, Mancheste, usa un guardaroba tipico dell’epoca. Inoltre gira per la città con una bicicletta d’epoca e si rifiuta di guardare la tv.

Non ha mai capito da dove provenisse la sua passione per il 19° secolo, ma ha sempre sentito quest’epoca come se gli appartenesse in qualche modo.

“Ho sempre avuto un ossessione per il 19° secolo, e ho dedicato il mio stile di vita, compreso il guardaroba, ad esso, e ora forse capisco che questo interesse derivi della mia vita passata” ha detto Michael.

Il ragazzo è rimasto profondamente scioccato e anche un po’ spaventato, nel ricevere una foto del 1905, dove sembra esserci lui.

“Venerdì mi è arrivata la foto su Instagram perché alcuni amici pensavano che fossi io. Sono rimasto sbalordito quando mi sono reso conto che non ero io, abbiamo gli stessi capelli, la forma del viso, il naso”

Adesso Michael è convinto di aver capito la ragione di tanta ammirazione verso l’epoca vittoriana, molti infatti lo definiscono un “viaggiatore del tempo“.

“Non so nulla dell’uomo nella foto scattata nel 1905 ma, a quanto pare, era del Regno Unito o degli Stati Uniti. All’inizio mi ha davvero spaventato perché non ho mai visto nessuno così simile a me. Ora sono convinto di avere avuto una vita passata”.

Sono molte le culture che credono nella reincarnazione, e nel passaggio dell’anima attraverso molte vite prima di raggiungere “la luce”. E si sostiene che molte ossessioni, o semplici gusti derivino proprio dai residui inconsci delle nostre vite passate.

Chissà, forse Michael Koropisz è davvero l’uomo ritratto in quella foto, ma una cosa è certa, ammiriamo che porti avanti la sua passione, senza tener conto del giudizio altrui.