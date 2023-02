Aveva portato pasticcini e spumante per festeggiare insieme ai suoi colleghi il pensionamento: Michele Barco stroncato da un infarto a 58 anni

Tragedia nel padovano, dove un uomo di 58 anni di nome Michele Barco si è spento per un infarto che lo ha colto mentre lavorava in un’azienda di abbigliamento del posto. Doveva essere il suo ultimo giorno di lavoro e aveva portato pasticcini e spumante per festeggiare con i colleghi. Il dolore di una comunità intera.

Quella di Michele è l’ennesima tragedia, alcune delle quali avvenute proprio in questi giorni.

Sabato mattina, nel quartiere Santa Bona di Treviso, una madre ha trovato il figlio 44enne, Massimo Molin, privo di sensi nel suo letto. I soccorsi giunti sul posto lo avevano rianimato, ma un nuovo malore in ospedale lo ha portato via per sempre.

Ieri, invece, a Campagna, in provincia di Salerno, ha perso la vita un giovane papà di soli 22 anni. Giuseppe Stabile stava sistemando un carico di legna nell’agriturismo di famiglia, quando la stessa gli è caduta addosso travolgendolo.

La tragedia di Michele Barco è invece avvenuta nel padovano, più precisamente a Piazzola Sul Brenta, dove il 58enne viveva e lavorava.

Come ogni giorni degli ultimi 30 anni, anche ieri Michele era andato a lavoro nell’azienda di vestiario di via Corsica, la Belvest.

Michele Barco doveva festeggiare la pensione

Era un giorno molto particolare per l’operaio. Dopo decenni di onorata carriera, infatti, quello di ieri doveva essere l’ultimo giorno di lavoro per lui, prima del meritato pensionamento.

Aveva portato dei pasticcini e dello spumante per festeggiare e brindare insieme ai suoi colleghi, una volta finito il suo ultimo turno.

Poche ore prima della festa, però, un malore improvviso lo ha colpito e si è accasciato a terra davanti agli increduli colleghi.

L’arrivo sul posto dei sanitari del 118 è stato tempestivo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La causa del decesso dovrebbe essere stata un arresto cardiocircolatorio, che non ha lasciato scampo al povero Michele.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia dell’uomo e tutti nella comunità di Piazzola sul Brenta sono scioccati per quanto accaduto. L’azienda Belvest ha interrotto tutte le attività di produzione in segno di lutto. La direzione lo ha salutato con una toccante nota sui social.