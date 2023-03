Stava lavorando in una azienda di Annone Veneto Michele Davanzo, quando è caduto da un'impalcatura alta 4 metri: nulla da fare per lui

L’ennesimo dramma sul posto di lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 6 marzo, ad Annone Veneto, in provincia di Venezia. Michele Davanzo, un operaio di soli 40 anni, è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri ed ha perso la vita per i traumi riportati nell’impatto con il terreno. Inutile ogni tentaivo di soccorso e rianimazione per lui.

Se l’anno scorso si era concluso con delle statistiche assolutamente tragiche per quanto riguarda le vittime di incidenti capitati sui posti di lavoro, non si può dire che il 2023 sia iniziato meglio.

La regione che più di tutte è colpita da questa che ha tutta l’aria di essere una piaga è il Veneto. E proprio in Veneto è avvenuto l’ultimo episodio del genere in ordine temporale, in cui a perdere la vita è stato un operaio di soli 40 anni, Michele Davanzo.

Michele, originario di Musile di Piave in provincia di Venezia, nella mattinata di ieri stava lavorando con una ditta esterna all’interno della Genagricola spa, un’azienda situata a Loncon, frazione di Annone Veneto.

Mentre svolgeva le sue mansioni, per cause ancora da accertare, è caduto da un’impalcatura precipitando per circa 4 metri.

I presenti hanno subito allertato i soccorsi e gli operatori medici del Suem, a bordo delle ambulanze, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 40enne.

La procura di Pordenone ha avviato un’indagine sull’accaduto. I carabinieri di San Stino di Livenza e i tecnici dello Spisal si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso, per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

I messaggi di cordoglio per Michele Davanzo

Tantissimi intanto i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Tutti in zona conoscevano e apprezzavano Michele, e tutti hanno reagito sconvolti alla notizia della sua prematura ed improvvisa scomparsa.

Susanna Silvia, sindaca di Musile Di Piave, a nome suo e di tutta la cittadinanza, su Facebook ha scritto: