Per il caso del decesso Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro, bambini di 7 anni che hanno perso la vita schiacciati sotto una ghiacciaia in una malga del veronese, è stata richiesta l’archiviazione. Le famiglie dei due piccoli bambini sono adirate, contro una richiesta che appare assurda. Erano tutti in gita in montagna in quel triste giorno in cui i due amichetti per la pelle hanno trovato una fine così terribile.

Nessun colpevole per il decesso di Micky e Tommy i due bambini di 7 anni deceduti nel crollo di una ghiacciaia mentre si trovavano in montagna nel veronese con famigliari e amici. Dopo due anni dall’evento, la Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta.

Le famiglie dei due bambini si oppongono, però, alla decisione della Procura, perché vogliono giustizia per “i due angeli che sono volati via troppo presto“. I parenti dei bambini vogliono la verità e chiedono che le indagini siano riaperte. Il decesso di due bimbi innocenti non può rimanere impunito, dicono i famigliari.

Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro erano più che amici, erano praticamente fratelli. Erano nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro ed erano cresciuti insieme. E insieme hanno trovato il decesso il 3 luglio del 2021.

I genitori dei due bambini uniti nel lutto, lo sono anche nel chiedere alla giustizia di svelare cosa è successo e chi è responsabile. Secondo il pm veronese, però, quello che è accaduto non si poteva prevedere o prevenire, quindi l’unico indagato, il comproprietario del terreno dove si trova la ghiacciaia, sarà prosciolto.

Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro, nessun responsabile per quanto accaduto loro

La vicenda ha avuto luogo a Lessinia, in provincia di Verona. Doveva essere una giornata di svago in montagna, ma per i due amichetti si è trasformata in una tragedia. La struttura, dove spesso i bambini che frequentavano quella zona giocavano, quella volta non ha retto.

In pochi secondi i bimbi sono precipitati nella buca e sopra di loro sono caduti dei pezzi di marmo. I genitori li hanno subito soccorsi, erano a poca distanza. Ma non hanno potuto far niente per loro.