Dopo aver trascorso gli ultimi anni in carcere a seguito della condanna per soppressione di cadavere della nipote Sarah Scazzi, oggi Michele Misseri torna libero. Dove andrà a vivere l’uomo dopo aver scontato la sua pena?

Michele Misseri oggi

Il Comune ha predisposto che alcune vie di Avetrana venissero chiuse per bloccare l’afflusso di gente e dei giornalisti. Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Michele Misseri torna in libertà dopo 8 anni di carcere

Oggi, Domenica 11 Febbraio 2024, è una giornata davvero molto importante per Michele Misseri. Si tratta infatti del giorno in cui l’uomo potrà riassaporare la libertà dopo aver trascorso gli ultimi anni in carcere. L’uomo è tristemente noto in merito ad uno dei casi di cronaca nera più tristi degli ultimi anni, ovvero quello che ha a che fare con la scomparsa e con la morte della giovane Sarah Scazzi.

Michele Misseri è libero

La ragazzina di Avetrana aveva fatto perdere le sue tracce nell’Agosto del 2010. Alla fine la responsabile di tutto questo è stata proprio la famiglia di Michele Misseri. Lui stesso è stato incarcerato con l’accusa relativa alla soppressione di cadavere della nipote. Misseri ha quindi trascorso gli ultimi 8 anni presso il carcere di Lecce e ora ha finito di scontare la sua pena.

Dove andrà a vivere ora Michele Misseri?

Credits: Rai

La famiglia di Michele Misseri e il diretto interessato non sono di certo ben visti nella comunità in quanto si sono macchiati di un crimine molto grave a cui non esiste una soluzione. Proprio per questo si teme che il rientro in società dell’uomo non sarà dei più facili.

In vista della scarcerazione di Misseri, il Comune di Avetrana ha deciso di emanare un’ordinanza che blocca alcune vie del piccolo paesino. Questo soprattutto in via Deledda, dove sorge la casa di Misseri, il luogo in cui si è consumata la tragedia diversi anni fa.

Michele Misseri è libero

L’obiettivo è quello di limitare la presenza dei giornalisti, ma anche di tutte quelle persone che potrebbero infierire sul malcapitato. Anche il transito veicolare è stato limitato in quanto potranno circolare solo i residenti. Ricordiamo inoltre che Misseri è stato messo in libertà con un anticipo di circa 12 mesi rispetto alla pena originaria. Le due assassine della ragazza, Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono state condannate all’ergastolo.

Si presume che Michele Misseri abbia come intento quello di tornare a vivere nella sua casa di Via Deledda ad Avetrana, ma in realtà non sono state date molte informazioni al riguardo. Forse nelle prossime ore si otterrà qualche informazione in più.