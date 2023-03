Addio a Michele Naspi, conosciuto da tutti su TikTok come Il Naspi. Il tiktoker di Foggia aveva solo 39 anni. Il suo decesso ha lasciato tutti senza parole nella comunità online, dove i suoi video erano molto seguiti. L’uomo di 39 anni lascia la moglie e due figli ancora piccoli, che dovranno crescere senza il loro papà.

Io voglio stare bene con me stesso. Voglio essere solo felice in questo periodo.

Questo è l’ultimo messaggio del tiktoker, venuto a mancare improvvisamente. Molto famoso sui social network, l’uomo di 39 anni si chiamava in realtà Michele Rossiniello ed era conosciuto da tutti come Il Naspi. Nato a Foggia, da tempo postava video su TikTok: il suo profilo era davvero molto seguito.

Tante le reazioni davvero commoventi dei suoi follower, che lo ricordano con affetto. 200mila persone lo seguivano e in molti lo ricordano come un grande foggiano, come ha scritto un altro tiktoker originario del capoluogo dauno Nathan.Fg. Per tutti era una bella persona, che portava sempre allegria con i suoi video.

È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza.

Addio al tiktoker Michele Naspi, scomparso improvvisamente all’età di 39 anni: mistero sulle cause

È mistero sulle cause che hanno portato al decesso l’uomo di 39 anni. La perdita è stata, infatti, improvvisa. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere. La famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo sull’accaduto, anche per tutelare e proteggere la privacy della moglie di Michele Naspi e dei suoi due bambini piccoli.

Già programmati i funerali per dirgli addio: si terranno giovedì 2 marzo alle ore 10 nella chiesa Sacro Cuore di Foggia. Sarà un momento molto commovente, durante il quale tutta la comunità, anche online, si stringerà ai famigliari e agli amici in lutto.