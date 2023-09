Per lui i soccorritori non hanno potuto far nulla

I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la vita a Michele Saragaglia. L’uomo di 46 anni era in bici a Follonica, in provincia di Grosseto, in Toscana. Improvvisamente un bus in strada lo ha preso in pieno e lui ha perso la vita. È successo nel pomeriggio del 16 settembre lungo la rotatoria all’imbocco di via Leopardi.

Nel tardo pomeriggio di sabato 16 settembre 2023, Michele Saragaglia, operaio originario della Basilicata, ma che da tempo era a Follonica, era in sella alla sua bici. Per cause ancora da accertare un autobus lo ha investito sulla rotatoria che si trova all’imbocca di via Leopardi.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe urtato la bici sulla quale l’uomo viaggiava, facendolo finire sull’asfalto. Il ciclista ha battuto in modo molto forte la testa, riportando lesioni che non gli hanno dato scampo.

Bisogna capire, ora, cosa sia successo: forse un attimo di distrazione, una manovra non prudente, un angolo cieco del mezzo pesante che non ha permesso all’autista di vederlo: sono tutte ipotesi al vaglio degli inquirenti.