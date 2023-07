Si è concluso poco fa l’interrogatorio per la convalida dell’arresto del 17enne che mercoledì scorso ha tolto la vita a Michelle Causo, la 17enne uccisa a coltellate a Primavalle, Roma. Il giovane killer si trova ora nel carcere minorile, in attesa di udienza. Mercoledì i funerali della vittima.

Il primo passo del lungo processo che si prospetta davanti al fatto di cronaca che ha sconvolto il quartiere romano di Primavalle e l’Italia intera si è concluso.

Da questa mattina e per quattro ore, infatti, il gip del Tribunale dei minori ha sottoposto ad interrogatorio il killer di Michelle Causo. Il Giudice ha raggiunto il soggetto nella casa di prima accoglienza di via Virginia Anelli e gli ha ricolto domande per circa 4 ore. Domande alle quali pare il giovane abbia risposto.

Al termine del colloquio, il gip ha convalidato l’arresto del ragazzo e le autorità competenti lo hanno trasferito nel carcere minorile romano di Casal del Marmo.

Le accuse per il 17enne sono di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere.

Quando ci saranno i funerali di Michelle Causo

Credit: Fanpage.it

Effettuati tutti i test e l’esame autoptico sul cadavere di Michelle Causo, la procura ha dato il via libera alla famiglia di organizzare il rito funebre.

Il funerale verrà celebrato il prossimo mercoledì 4 luglio nella chiesa parrocchiale di Primavalle, in via Torrevecchia.

La rabbia della famiglia

Non si placano, intanto, il dolore e la rabbia dei familiari di Michelle. I genitori invocano a gran voce giustizia per la loro figlia, spiegando che “lo Stato dovrà farla, altrimenti esiste la giustizia di strada“.

Non vogliono assolutamente sentire la parola perdono. Per il papà della 17enne, infatti, l’unico modo per prendere in considerazione l’ipotesi sarebbe quella di riavere Michelle a casa, ma ovviamente è impossibile.

Certe cose non passano, io non vivo più.

I risultati dell’autopsia

Nelle scorse ore erano stati resi noti i primi risultati dell’autopsia svolta dai medici legali sul cadavere di Michelle.

Sembrerebbero 6 le ferite da arma da taglio, individuate al collo, all’addome e alla schiena della vittima.

Per quanto riguarda i risultati dei test tossicologici si dovrà attendere ancora qualche giorno.