Non riesce a darsi pace il fidanzato di Michelle Causo, Flavio, che con il passare dei giorni pensa sempre più al suo amore, a tutti i momenti felici che ha vissuto con lei e a tutti quelli che purtroppo non potrà vivere. Come il matrimonio, ad esempio, che a quanto pare era in progetto tra i due tra qualche anno. Il giovane, affranto, ha comprato due fedi nuziali e ha postato una foto sui social facendo una dedica alla sua fidanzata scomparsa.

Credit: Fanpage.it

Sabato si è tenuto l’interrogatorio per la convalida dell’arresto del 17enne che mercoledì scorso, a Primavalle, ha tolto la vita a Michelle Causo.

Il giovane killer, accusato dei reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha risposto alle domande del gip per 4 ore, dichiarando quello che è stato il suo movente.

La lite, seguita poi dall’aggressione con un coltello da cucina, sarebbe scaturita, secondo lui, da un debito che lui aveva con Michelle di poche decine di euro per la cessione di sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi.

Mentre si continua ad indagare per chiarire il movente del delitto, ciò che resta nel cuore di chi amava Michelle è solo dolore.

A soffrire più di tutti, oltre che i genitori della 17enne, è Flavio, il ragazzo con cui lei era fidanzata da circa due anni e con il quale progettava un futuro insieme.

Il commovente gesto del fidanzato di Michelle

Flavio ha commosso tutti quando davanti all’altarino di fiori e peluche nato nel punto in cui è stato rinvenuto il corpo di Michelle, si è inginocchiato ed è scoppiato in lacrime.

Commuove tutti ogni giorno, quando posta foto e video che lo ritraggono insieme al suo amore, accompagnando i post con struggenti dediche verso quello che era il suo sole.

Ieri ha compiuto un altro gesto straziante. Ha comprato due fedi nuziali, per esaudire il desiderio suo e di Michelle, quello di sposarsi.

“Più si va avanti, più il dolore aumenta. Ti voglio vedere. Mi continuo a chiedere dove sei“, ha scritto il giovane romano, che poi fa riferimento alla promessa che si erano fatti, quella di sposarsi tra due anni: