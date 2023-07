La madre del 17enne non riesce a credere a quanto suo figlio ha fatto alla povera Michelle Causo: "Sono morta anche io. Ha ucciso anche me"

Le prime parole della madre del 17enne che ha messo fine alla vita di Michelle Causo sono state riportate da Il Messaggero. È stata descritta come una donna fragile e che trascorre l’intero giorno a lavorare, a pulire case e condomini. Una donna che ha cercato di fare del suo meglio per dare una vita degna a quel figlio.

Una donna che si è vista gli agenti delle forze dell’ordine suonare alla sua porta e dirle quella frase che mai avrebbe voluto ascoltare. Il suo ragazzo, di soli 17 anni, era stato arrestato con l’accusa di delitto e occultamento del corpo. Il Messaggero ha riportato le parole della madre del 17enne, pronunciate davanti alle autorità:

Mi sono sacrificata tutta la vita per questo figlio, per garantirgli un futuro. Ho fatto tutto per lui, lavorando giorno e notte, quello che ha fatto mi ha devastata. Non riesco a crederci. Sono morta anche io, ha ucciso anche me.

Michelle Causo e il 17enne erano solo amici

Michelle Causo e quel ragazzo 17enne erano solo amici, si frequentavano da pochi mesi. Lei aveva un fidanzato da circa due anni, al quale era molto legata, mentre lui si era lasciato da poco. La sua ex ragazza, al telefono con i giornalisti, ha raccontato che la loro storia era stata bella. Non aveva mai mostrato comportamenti aggressivi.

Ha messo fine alla vita di una sua coetanea con diversi fendenti, l’ha chiusa in un sacco nero e lo ha trascinato per le scale. I vicini di casa lo hanno visto davanti all’entrata e si sono insospettiti. Poi, si è procurato un carrello della spesa e ha spostato il corpo fino ai cassonetti. Tutto in pieno giorno. Quando le autorità lo hanno rintracciato, aveva ancora i vestiti sporchi.

Ha confessato, ha parlato di un litigio per soldi, ma la famiglia di Michelle non ci crede. I suoi genitori sono convinti che la loro figlia lo abbia rifiutato e che il ragazzo non possa aver fatto tutto da solo.

Lunedì il 17enne dovrà comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.