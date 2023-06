Intercettata dopo il riconoscimento in obitorio, la mamma di Michelle Causo non ha nascosto il suo incalcolabile dolore e la sua rabbia

Intercettata dai giornalisti fuori da casa sua, la mamma di Michelle Causo a stento riusciva a reggersi da sola. Fortemente scioccata da quello che aveva affrontato poco prima, ossia il riconoscimento del cadavere di sua figlia. La 17enne è stata brutalmente strappata alla vita ieri pomeriggio, a Primavalle, da un suo coetaneo che ora è agli arresti.

Sono ore terrificanti quelle che stanno vivendo dal pomeriggio di ieri gli abitanti di Primavalle, quartiere a nord ovest di Roma.

Proprio alcuni abitanti del posto hanno lanciato l’allarme intorno alle 15:00, quando hanno visto un ragazzo che spingeva un carrello di un supermercato, dal quale colava del sangue.

Il ragazzo lo ha lasciato vicino a dei cassonetti della spazzatura, per poi allontanarsi.

Gli agenti della Polizia arrivati sul posto hanno scoperto che all’interno di quel telo, contenuto appunto nel carrello, e coperto da sacchi neri di plastica, c’era il corpo senza vita di una ragazza molto giovane.

La vittima si chiama Michelle Causo, aveva solo 17 anni e una prima analisi cadaverica ha confermato che è morta per numerose ferite da arma da taglio. Circa 6 si suppone.

Lo strazio della mamma di Michelle Causo

Gli stessi agenti hanno quasi immediatamente fermato il presunto responsabile del femminicidio. Si tratta di un suo coetaneo e conoscente, cha l momento del fermo aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.

Tra i due si suppone che sia scoppiata una lite, che presto si è trasformata in un tremendo delitto.

La Polizia lo ha condotto in caserma e lì il 17enne è stato sottoposto ad interrogatorio, nel quale però non ha confessato nulla.

Gli inquirenti stanno portando avanti l’indagine, per chiarire la dinamica del delitto e soprattutto il movente che ha spinto il giovane a compiere un gesto così efferato.

Oggi nel frattempo i giornalisti hanno intercettato la madre di Michelle Causo. La donna stava tornando a casa dopo essere stata in obitorio per il doloroso momento del riconoscimento della salma.

La signora era in uno stato di fortissimo shock e a stento si reggeva in piedi. Pochissime parole quelle da lei pronunciate. Il nome del figlia, ripetuto più volte, seguito da:”Me l’hanno uccisa, me l’hanno massacrata“.

A chi le ha chiesto se vorrà giustizia, risponde con un perentorio “Si, certo“.