Attimi di puro terrore in Formula 1, ieri, durante le qualifiche per il Gran Premio che si terrà questa sera, alle 19:00, nel circuito di Jeddah, negli Emirati Arabi. Mick Schumacher, giovane pilota e figlio di Michael, ha avuto un terribile incidente schiantandosi con la sua monoposto contro un muro di cemento. Le sue condizioni e la paura di mamma Corinna.

Settimana scorsa è cominciata la nuova stagione di Formula 1. La grande attesa dei tifosi italiani della Ferrari è stata subito ripagata con una doppietta all’arrivo del circuito del Bahrain di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Solo una settimana e si è già tornati in pista, per il Gran Premio degli Emirati Arabi, nel circuito di Jeddah. Ieri si sono tenute le qualifiche che hanno visto Sergio Perez della Red Bull conquistare la pole position, proprio davanti alle Ferrari.

Ma durante il secondo turno delle suddette qualifiche, si è verificato un evento spiacevole che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Mick Schumacher, pilota della Haas e figlio del 7 volte campione del mondo Michael, stava affrontando il suo giro veloce. Arrivato alla curva 11 del circuito, ha perso il controllo della monoposto e si è schiantato, ad altissima velocità, contro un muro di cemento armato.

Un impatto violentissimo che ha distrutto la macchina e fatto temere tutti per le condizioni del figlio d’arte.

Come sta Mick Schumacher

La macchina dei soccorsi si è attivata in pochissimi istanti, con i medici di pista che hanno raggiunto in pochi secondi il giovane Mick. Dopo averlo estratto dall’auto lo hanno subito trasportato al vicino ospedale.

Pochi minuti e sulle pagine social della scuderia è apparso un post che ha tranquillizzato tutti:

Ci è stato detto che Mick Schumacher è cosciente. È uscito dalla macchina. Ora è sulla strada per il centro medico del circuito di Jeddah per essere sottoposto agli accertamenti di rito.

Paura anche per mamma Corinna, che aveva assistito all’incidente in diretta televisiva e che ha cercato di mettersi in contatto con il figlio subito dopo.

Dopo aver ascoltato la sua voce al telefono, ha capito che si era trattato solo di un enorme spavento.

In tarda serata è arrivato un tweet anche dal diretto interessato, che ha pubblicato una sua foto e ringraziato tutti per i numerosi messaggi di supporto ricevuti.