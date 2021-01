Milano, 16 enne cade dalla moto per evitare il fratello: in terapia intensiva

È proprio un periodo da cancellare, alla già difficile e dolorosa pandemia si aggiungono anche i tragici eventi. Siamo a Milano, dove un 16 enne ha perso il controllo della sua moto ed è ora ricoverato nel difficile reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il ragazzo è caduto in modo molto violento, sbattendo la testa. È successo a Scanzorosciate, nella Bergamasca. Il ragazzo era in sella alla sua moto mentre percorreva via Dalla Chiesa, erano le 16.30.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia del corpo di Milano, il ragazzo ha perso il controllo per cercare di evitare il fratello. A riportarlo è anche l’Eco di Bergamo che spiega che, nella direzione opposta, viaggiava proprio il fratello a bordo di un’altra moto.

La frenata brusca ha creato un forte impatto con l’asfalto, il ragazzo ha battuto la testa e le gambe contro un palo. I soccorsi sono arrivati velocemente e in codice rosso. Ma dopo la prima medicazione sul posto si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso con codice rosso.

Le ferite accertate sono state alla mandibola ma anche al femore. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti e perché si trovassero nei due sensi di marcia opposti. I carabinieri, allertati dall’Areu, sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso.

Del ragazzo sappiamo che è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico. Il volo, una volta sbalzato dalla moto, è stato di 5 metri. La gravità dell’incidente è evidente, nell’impatto il ragazzo ha perso il casco.