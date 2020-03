Milano, 20enne fugge dalla polizia e si getta nel Naviglio. Ora è ricoverato in ospedale. MILANO: 20enne fugge dalla polizia e si getta nel Naviglio. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e di un'ambulanza

La vicenda è accaduta a Milano, precisamente in via Lodovico il Moro. Un ragazzo di circa 20 anni è saltato nel Naviglio e si è procurato diverse fatture alle gambe. Il giovane stava cercando di fuggire dalla polizia, dopo che una donna ha chiamato gli agenti, denunciando una rapina da parte di un ragazzo, munito di coltello. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto.

Gli agenti hanno fermato un giovane e mentre lo stavano controllando, un altro complice, il 20enne, ha iniziato a correre. La fuga è terminata con il tentativo di gettarsi nel Naviglio. Il giovane però, non era a conoscenza dello svuotamento delle acque e ha dovuto pagarne i conti.

Dopo l’accaduto, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno salvato il ventenne e lo hanno poi affidato ai sanitari del 118, che in seguito lo hanno portato all’ospedale di Niguarda.

Secondo quanto diffuso dalle forze dell’ordine, il ventenne che si è dato alla fuga, aveva addosso ben 5000 euro in contanti, mentre nella sua abitazione, è stato rinvenuto dell’hashish, risultato poi appartenere al suo coinquilino, che è stato adesso denunciato per spaccio.

Entrambi i ragazzi coinvolti, sono di origini nordafricane.

La notizia è stata diffusa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, sul proprio profilo Facebook:

“Milano, via Lodovico il Moro. Soccorsa persona. Oggi pomeriggio verso le 15 un individuo sospetto per sfuggire al fermo di polizia, si è buttato nel Naviglio, procurandosi delle fratture a causa dell’acqua abbassa. Sul posto nucleo SAF e una squadra di vigili del fuoco”.

Nello stesso giorno, un agente della polizia di Milano ha compiuto un bellissimo gesto e il post si è diffuso sui social network. Il poliziotto ha regalato una mascherina ad un anziano signore che non l’aveva e ne aveva bisogno per fare la spesa. L’uomo transitava in via Farini, con il carrello. Si è avvicinato agli agenti, che stavano facendo il posto di blocco e in lacrime, ha spiegato che non aveva nulla per proteggersi dal contagio Coronavirus e che doveva andare a fare la spesa.

Gli agenti, commossi, gli hanno regalato una delle loro mascherine chirurgiche e lo hanno anche aiutato ad indossarla.