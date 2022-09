Un episodio che ha dell’incredibile è quello avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 21 settembre, in un quartiere di Milano. Una bambina di soli 3 anni è stata trovata a vagare in strada da sola, impaurita ed infreddolita. Solo dopo che i carabinieri l’hanno portata in caserma, è emersa tutta la verità sull’accaduto.

La vicenda si sarebbe potuta concludere in maniera più grave se i passanti ed anche gli agenti non fossero intervenuti in fretta. Per fortuna dopo un grande spavento, la piccola ha potuto riabbracciare la famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 8.30 di mercoledì 21 settembre. Precisamente in via Pirandello, nella zona di Cologno Monzese, a Milano.

I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che si sono presto resi conto della gravità della situazione. La bimba vagava per la strada completamente sola, impaurita ed infreddolita.

Hanno chiesto il tempestivo intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Dopo averla tranquillizzata, l’hanno fatta salire in auto e l’hanno portata in caserma per tutte le indagini del caso.

Per riuscire ad intrattenerla le hanno dato delle merendine ed anche un album da colorare. Nel frattempo gli agenti si sono messi subito a lavoro per rintracciare i suoi familiari e per capire cosa fosse successo.

Bambina di 3 anni sola in strada: la scoperta sulla famiglia

I carabinieri sono riusciti a rintracciare i genitori solo intorno alle 10 del mattino. Da ciò che hanno scoperto, la piccola era in casa da sola con il papà, un uomo albanese di 37 anni.

La madre non era presente, poiché era uscita per lavoro. Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo e della porta aperta, è uscita, ma dopo aver camminato a lungo, ha perso l’orientamento e non è più riuscita a tornare indietro.

Nonostante il grande spavento la bimba ha potuto riabbracciare i genitori. Tuttavia, vista la dinamica dei fatti gli agenti hanno denunciato il padre, per il reato di abbandono di minore.