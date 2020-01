Milano, bambina di 5 anni precipitata dal balcone Milano, bambina di cinque anni precipitata dal balcone. La madre era uscita. Ecco cosa è accaduto in quell'abitazione durante quei minuti..

Un vero e proprio dramma, è accaduto nel pomeriggio di giovedì nove gennaio, in un appartamento nella zona Vigentina, di Milano. Una bambina di cinque anni è stata lasciata da sola in casa ed è precipitata dal balcone. Ora è ricoverata e la sua prognosi è grave.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutte le persone che hanno assistito alla scena, ma soprattutto la madre che quando è tornata ha scoperto cosa era accaduto alla piccola.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la bambina era in casa con sua madre. La donna, ha approfittato del suo riposino per uscire ed andare a riprendere il fratello più grande in una scuola, vicina.

La piccola, all’improvviso, si è svegliata e forse spaventata nel non vedere sua madre, ha deciso di affacciarsi al balcone della sua abitazione.

Proprio in quel momento, gli inquirenti pensano che si sia arrampicata sulla grata ed alla fine, ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto, con un volo di otto metri.

E’ finita su una macchina che era parcheggiata, che ha attenuato molto la caduta. A dare l’allarme sono state proprio le persone del posto che hanno assistito ed hanno sentito tutto ciò che era accaduto in quei secondi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza, che ha trasportato urgentemente la piccola all’ospedale Niguarda di Milano. Inizialmente le sue condizioni non sono apparse molto gravi, ma alla fine i medici hanno scoperto che ha avuto un forte trauma cranico e per questo hanno deciso di ricoverarla in rianimazione, con prognosi riservata.

La madre, quando è tornata ed ha scoperto cosa era accaduto alla bambina, coè stata colpita da un malore e per questo è stata visitata anche lei al pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica. E’ molto probabile che la donna venga indagata per abbandono di minore.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

