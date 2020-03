Milano, bambino si affaccia dal balcone e ringrazia la Croce Rossa CORONAVIRUS: Milano, l'inaspettato gesto di un bambino nei confronti della Croce Rossa. Aveva qualcosa da dire, anche se dal balcone... ❤️

Tra le persone più a rischio in questo periodo di assoluta emergenza sanitaria, ci sono i medici, infermieri ed altri operatori sanitari, che ogni giorno lottano per cercare di fermare la marcia del coronavirus e di salvare quante più persone possibili. Ogni giorno vedono morire pazienti davanti ai propri occhi, vedono ospedali al collasso, l’impossibilità di dare un posto letto ad un malato…

Molti medici si sono ammalati, qualcuno ha perso la vita. L’Italia sta combattendo una battaglia inaspettata e mai vista prima, che sta portando via, ogni giorno, moltissimi morti.

Ecco perché, in un momento come questo, è importante vedere immagini come queste, farsi contagiare dall’innocenza di un bambino, che ringrazia i suoi eroi.

È accaduto a Milano, dove alla fine del servizio dei ragazzi della Croce Rossa, un bambino, dopo averli visti dalla finestra della sua casa, s.i è affacciato al balcone ed ha urlato:

“Buon lavoro e grazie”. Ecco il video:

Poche, innocenti e soprattutto sincere parole, che hanno fatto emozionare i ragazzi della Croce Rossa.

Il gesto di questo bambino, è stato un regalo indispensabile in un momento come questo. Gli operatori sanitari, che ogni giorno lottano nonostante i rischi, per salvare le vite umane, meritano un incoraggiamento e un ringraziamento per tutto ciò che hanno fatto finora e che continuano a fare giorno dopo giorno.

Questo bambino dovrebbe essere preso come esempio, perché ha dimostrato cosa vuol dire “Io resto a casa”. Rispettare il decreto e guardare e sostenere dalla finestra, chi lotta per salvare le vite. Per lui, quei ragazzi sono degli eroi, coloro che in questo momento stanno salvando l’Italia.

In un momento come questo, sia ha bisogno di vedere video come questi, video che nonostante tutto, riescono a regalare un sorriso sul cuore degli italiani.