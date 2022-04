Un episodio che ha davvero dell’incredibile è avvenuto lo scorso giovedì 31 marzo, a Milano. Una bimba di soli 5 anni, per seguire il papà è riuscita ad uscire di casa ed a prendere il tram tutta sola. Per fortuna l’autista quando si è reso conto della situazione, è presto intervenuto per metterla in salvo.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi, ma che invece ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, i fatti sono iniziati intorno alle 8.30 di giovedì 31 marzo. Precisamente nella periferia di Milano. Per la famiglia di origini ecuadoriane, sembrava essere una giornata come le altre.

Proprio come accadeva sempre il papà è uscito con la figlia maggiore di 10 anni, per accompagnarla a scuola. Tuttavia, la bambina nel vederli uscire, voleva seguirli.

Infatti ha approfittato di un momento di distrazione della madre e dopo essersi infilata gli stivali ed il giubbetto, è fuggita di casa. Per raggiungere prima il padre, ha deciso di prendere un tram.

L’autista nel vederla da sola, è subito intervenuto per capire la situazione. Le ha chiesto dove erano i suoi genitori e lei gli ha detto che stava raggiungendo il papà. L’uomo spaventato, ha deciso di allertare sin da subito le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia per la bimba di 5 anni che è fuggita di casa

Gli agenti vista la gravità della vicenda sono presto intervenuti. Una volta arrivati sul posto e fatto conoscenza con la piccola, le hanno chiesto dove abitava e l’hanno subito riportata a casa.

Nel frattempo la madre si era resa conto della sua assenza ed ha iniziato a cercarla in tutto il quartiere. Ad un certo punto ha visto la figlia tornare mentre era con due agenti di polizia.

L’ha subito abbracciata e dopo una foto con le forze dell’ordine, è tornato a casa anche il papà, che era all’oscuro di tutto. La vicenda per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, solo grazie all’intervento dell’autista.