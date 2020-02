Milano, bimba di 5 anni schiacciata da un armadio Milano, bimba di 5 anni schiacciata da un armadio. La madre non era nella sua stessa stanza. Ecco cosa è accaduto.

Un terribile incidente domestico è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì ventiquattro febbraio, in un’abitazione in via Val Trompia, a Milano, dove una bimba di soli cinque anni, di origini egiziane, è ora ricoverata in gravi condizioni. Le è caduto un armadio addosso e le ha procurato un forte trauma cranico.

Un evento terribile, che ha scioccato l’intera popolazione, ma soprattutto i genitori della piccola, che non erano con lei al momento dell’incidente.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la bimba era in casa con sua madre.

Ad un certo punto, mentre era sola nella sua stanza, stava per prendere uno dei suoi vestiti dall’armadio, ma quest’ultimo le è caduto addosso, procurandole un grave trauma cranico. La caduta è stata molto violenta e pesante.

La madre, appena ha capito la gravità della situazione, ha allertato subito il cento diciotto e all’abitazione, sono arrivate un’ambulanza ed un’auto medica, in codice rosso. Sin da subito, i dottori hanno capito che le condizioni della piccola erano molto gravi.

Alla fine, dopo averla intubata, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove i medici ora stanno facendo il possibile per cercare di farla riprendere e farla guarire il prima possibile. E’ ricoverata, ma la sua situazione non è affatto semplice.

All’abitazione è arrivata anche una volante dei Carabinieri. Gli hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e la posizione della madre in questo terribile incidente domestico.

Ora stanno lavorando per cercare di capire la situazione e soprattutto vogliono capire il motivo per cui la donna, abbia lasciato la bimba sola nella stanza, mentre lei era in un’altra zona della casa.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della piccola.

