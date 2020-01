Milano, bimba di un anno caduta dalla tromba delle scale Milano, bambina di un anno, cade dalla tromba delle scale, mentre era in braccio a sua madre. Ecco cosa è accaduto..

Un altro terribile incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri, martedì ventuno gennaio, alla periferia di Milano, precisamente al consolato senegalese. La vittima è una bambina di un anno, che è caduta dalle scale, mentre era in braccio a sua madre. E’ ricoverata in terapia intensiva.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutte le persone che la conoscono, ma soprattutto quelli che erano presenti al momento dell’incidente e che non hanno potuto fare nulla per evitarlo.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola del Senegal, era con la madre e con lo zio al consolato, avevano appena finito di parlare in un ufficio.

Stavano per andare via, quando la giovane donna, che aveva in braccio la bimba, doveva allacciarsi le scarpe, prima di scendere le scale e poter uscire.

E’ proprio in quel momento che ha allentato la presa e la piccola è caduta giù. Tutti sono rimasti sconvolti nel vedere la scena. L’allarme al cento diciotto è partito intorno alle tredici, grazie ai presenti che non hanno aspettato un secondo ad avvisare il pronto soccorso.

I soccorritori sono arrivati sul posto immediatamente e dopo aver stabilizzato la bambina, l’hanno portata d’urgenza all’ospedale Niguarda. Era cosciente per tutto il viaggio. L’ultimo bollettino medico diramato, dice che le condizioni sono gravi, ma stabili. E’ ricoverata in terapia intensiva.

Al consolato senegalese, è arrivata anche una volante della polizia, che ora sta lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Hanno anche già interrogato la madre e lo zio, che erano presenti al momento dell’incidente.

La piccola ha riportato diverse ferite, ma la cosa che preoccupa più i medici, è il trauma cranico che ha riportato con la caduta. Stanno facendo il possibile per farla riprendere e per evitare che abbia riportato gravi danni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

