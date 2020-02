Milano, due morti in un incendio in un palazzo Aler: coinvolte 24 persone Milano, tragedia nel corso della mattinata odierna: due morti in un incendio in un palazzo Aler, coinvolte 24 persone tra cui un disabile che non è in pericolo

Milano, tragedia nel corso della mattinata: in una palazzina Aler, si è sviluppato un grosso incendio che ha visto la morte di due persone, una di 52 anni e un’altra di 80. Il rogo si è sviluppato su un palazzo di otto piani nella località a Cernusco sul Naviglio

Le persone coinvolte nella tragedia sono 24, tra loro anche un disabile che fortunatamente non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Per altre sette persone invece è stato necessario l’intervento dei medici in pronto soccorso

L’incendio sembra essere scoppiato intorno alle 8.35 al terzo piano, il palazzo si trova in via Don Sturzo 11. A fare la macabra scoperta dei cadaveri sono stati i Vigili del Fuoco nel tentativo di spegnere le fiamme. Si tratterebbe di due donne, madre e figlia. La donna di 80 anni, disabile, è stata rinvenuta totalmente carbonizzata in casa, mentre la 52 sul pianerottolo con il corpo ricoperto di ustioni. Inutili i soccorsi per le due, proprietario dell’appartamento da cui sarebbe partito il rigo

La vittima, 52 enne, era in cura in un centro specializzato per gravi problemi psichici e la prima ipotesi è proprio che sia stata lei ad appiccare l’incendio, le indagini sono lasciate alla procura di Milano che per ora indaga per incendio colposo

Nell’appartamento, oltre alle due donne, sembra abitassero altre due persone. Il proprietario dell stabile fa sapere in una nota che:

«L’incendio si è propagato da un appartamento della scala E, abitata complessivamente da 15 famiglie. All’interno dell’abitazione, dalla quale sono originate le fiamme, risultano abitanti 4 persone“

Con il sindaco, tutta l’amministrazione di Cernusco insieme ad Aler è stata individuata e allestita in caso di necessità una palestra adiacente per garantire la permanenza alle famiglie evacuate, mettendo a disposizione tutto il necessario per assicurare una prima assistenza. L’edificio è stato recentemente oggetto di intervento di adeguamento degli impianti».