È accaduto nella città di Milano, precisamente in via corso Lodi: un uomo ha rubato il pane in un supermercato ma il direttore ha deciso di non denunciarlo. Al contrario, malgrado lo avesse sorpreso a rubare, ha provveduto anche a pagargli la spesa. In seguito lo ha invitato a non compiere più un gesto del genere.

Infatti, il capo del supermercato, oltre a non prendere provvedimenti, ha saldato anche il suo conto della spesa. Con queste parole ha deciso di non invitarlo più a rubare:

Se hai fame, la prossima volta vieni da me

A rendere nota questa vicenda è stata una signora la quale ha assistito alla scena ed ha raccontato tutta la vicenda su un gruppo Facebook. La donna ha raccontato che l’anziano aveva con se il pane e poco altro. Inoltre, era evidente come lui stesso aveva rubato solo per difficoltà economiche.

Quello che è successo nel supermercato di Milano è un vero e proprio gesto di solidarietà. Tuttavia, con il suo senso di altruismo, il direttore del negozio ha voluto dare un importante insegnamento: quello di aiutare chi è in difficoltà in questo periodo di crisi economica.