Milano, ventunenne trovato morto in un parcogiochi per bambini Trovato un corpo senza vita, in un parcogiochi per bambini

La tragedia è accaduta a Milano, precisamente vicino a piazzale Aquileia. Un ragazzo di circa 21 anni, è stato trovato senza vita dentro un parco giochi per bambini. Secondo quanto riportato, la vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, 4 febbraio. Gli inquirenti sono riusciti a capire di chi si trattasse, grazie ai documenti all’interno del suo portafoglio. Sul corpo del 21enne non c’erano segni di violenza, quindi si pensa che sia morto a seguito di un malore. Nulla ancora è certo, i sospetti verranno confermati do smentiti dopo gli esami medici. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa avesse fatto quella mattina il ragazzo e dove fosse diretto. Il ventunenne risulta nato e residente nella città di Milano e non ha alcun precedente con la giustizia. L’unico dettaglio che fa pensare che il ragazzo potrebbe aver voluto compiere il gesto volontariamente, è il fatto che accanto al suo corpo, c’erano delle scatole di medicinali. Nelle prossime ore l’esame autoptico sul suo corpo, rivelerà la reale causa della. morte La vicenda per adesso rimane soltanto un mistero nelle mani degli inquirenti, che senza sosta stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Un’altra triste notizia è arrivata gli scorsi giorni da Treviso, dove una giovane mamma di none Cristina da Silva, ha perso la vita all’età di 52 anni, dopo una lunga lotta contro la sua malattia. Si è spenta lasciando quattro figli e un marito. Cristina aveva scoperto, lo scorso anno, di avere un tumore e grazie ad un intervento medico, sembrava avercela fatta. Purtroppo lo scorso settembre, la donna ha scoperto che il tumore era tornato e questa volta in modo più aggressivo. Cristina è morta al hospice La casa dei Gelsi, dove si era ricoverata per trascorrere i suoi ultimi giorni di vita. La famiglia è adesso addolorata da questa grande perdita e sta ricevendo supporto dalla comunità e anche dal mondo del web.