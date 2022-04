Dopo la notizia diventata virale sul web, Milo Infante ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Il conduttore di Ore 14 è indagato dalla Procura di Caltanissetta per l’accusa di diffamazione.

A spiegare la motivazione, è stato lo stesso giornalista. Durante il suo programma che va in onda su Rai 2, insieme ad altri colleghi ed ospiti, Milo Infante avrebbe detto qualcosa che potrebbe aver disturbato qualcuno. Lo ha spiegato nell’intervista con Fanpage.it:

In realtà ancora non conosco le frasi che mi vengono contestate. Al momento non è dato sapere neanche chi sia il querelante, dato che il nome non è indicato sull’avviso di garanzia. Ho riguardato le due puntate che sono nel mirino dei magistrati che si sono sentiti tirati in ballo e non ho rilevato delle frasi che possano essere ritenute diffamanti. Evidentemente, però, siamo andati a urtare la sensibilità legittima di una o più persone che hanno ritenuto di querelarmi.