Stando a quanto riportato da una persona vicina alla famiglia protagonista della strage di Latiano, Mirco De Milito, il giovane 32enne che ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita, aveva scoperto da poco di avere una malattia, la stessa di suo padre. Cosa emerge dal dramma familiare che ha sconvolto la provincia di Brindisi.

Un dramma che lascia sconvolti è quello avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso in una palazzina di via Errico a Latiano, piccolo comune in provincia di Brindisi, in Puglia.

Le autorità sono intervenute dopo una chiamata di soccorso ed hanno trovato due cadaveri. Quello della signora Giuseppina Lamarina di 65 anni e quello del figlio, il 32enne Mirco De Milito.

Quest’ultimo, al culmine probabilmente di una lite familiare, ha impugnato un’accetta ed ha colpito a morte sua madre. Successivamente ha aggredito suo padre che stava tentando di fermarlo e, in fine, è salito al secondo piano e si è gettato di sotto, perdendo la vita nell’impatto con l’asfalto.

Il movente di Mirco De Milito

Gli inquirenti stanno ora indagando per chiarire il movente che ha spinto Mirco De Milito a compiere un gesto così estremo.

Stando a quello che è emerso fino ad ora, pare che Giuseppina fosse gravemente malata e aveva trascorso gli ultimi 6 mesi ricoverata in diverse strutture ospedaliere. Era tornata a casa da pochi giorni.

Ignoti i motivi che avevano fatto scoppiare la lite all’interno della casa. Litigio che poi è degenerato.

Un amico del 32enne ha raccontato che Mirco era un gran lavoratore. Un bravo ragazzo senza brutti vizi o strane frequentazioni, che però forse non stava vivendo un periodo felice ultimamente.

L’ombra della diagnosi di una malattia

Nella puntata di ieri di La Vita in Diretta, i giornalisti Rai hanno intervistato alcune persone che, in un modo o nell’altro, erano vicine a Mirco o alla sua famiglia.

Una vicina di casa in particolare, ha spiegato che non molto tempo fa Mirco aveva scoperto di non stare bene. Gli era stata infatti diagnosticata una malattia. La stessa di cui soffre suo padre.

Gli inquirenti, per avere un quadro più chiaro della situazione, aspettano di poter interrogare il papà di Mirco, che dopo l’aggressione era stato ricoverato per le lievi ferite riportate e per lo shock di quanto aveva visto e tentato invano di fermare.

Seguiranno aggiornamenti.