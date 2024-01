Aveva 37 anni ed era stata in passato una campionessa di kickboxing. Miriam Francesca Vivarini ha perso la vita improvvisamente. Hanno trovato il suo corpo ormai senza vita nella sua casa. Dopo aver lasciato l’attività sportiva, aveva iniziato a lavorare come psicologa, avendo conseguito la laurea in Psicologia.

Era famosa sul ring per la sua bravura e la sua capacità, ma anche per la sua tenacia e la sua gentilezza, anche fuori dalle competizioni sportive. Si trovava nella sua abitazione, quando improvvisamente ha perso la vita.

Serena Cecilia, una delle sue migliori amiche, la ricorda così:

L’addio a Miriam Vivarini rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport, ma la sua eredità vivrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno amata e apprezzata. Miriam era empatica. Fredda e spietata sul quadrato, dolce e solare fuori. Lei non era una persona banale. Lei trovava vita quando combatteva, lo si vedeva quando vinceva. Ma fuori dal ring era un’altra persona.

Il ricordo della palestra dove Miriam Francesca Vivarini si allenava

Massimo Diodati, istruttore della palestra dove si allenava, racconta chi era Miriam Francesca, quali erano i suoi sogni e i suoi desideri per il futuro, prima della prematura scomparsa a soli 37 anni: