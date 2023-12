Aveva solo 18 anni ed era una promessa dello sci italiano under 20. Mirko Olcelli ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, in un incidente a Valfurva che non gli ha dato scampo. Il mezzo sul quale viaggiava, improvvisamente, ha invaso la corsia opposta e lo scontro con un’altra vettura ha causato il sinistro mortale. È rimasta ferita anche la ragazza di 16 anni che viaggiava con lui, nel sedile lato passeggero.

Tragico il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 18 dicembre 2023, intorno alle ore 9. Lungo la Statale 300, in territorio comunale di Valfurva in Alta Valtellina, l’auto su cui viaggiavano un 18enne e una 16enne si è scontrata contro un altro mezzo.

Purtroppo per il ragazzo di 18 anni che era alla guida della vettura non c’è stato niente da fare. Ha perso la vita praticamente sul colpo. Accanto a lui, seduta sul sedile anteriore lato passeggero, c’era una 16enne che ha riportato un trauma toracico, ma non è grave. Lievi lesioni per l’altro automobilista.

Mirko Olcelli non ce l’ha fatta. Era molto conosciuto in zona, come promettente sciatore under 20. Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano guidata dal capitano Riccardo Angeletti, l’auto guidata dal 18enne avrebbe invaso la corsia opposta.

L’incidente ha avuto luogo nella mattinata del 18 dicembre, prima delle ore 9, tra Sant’Antonio e Santa Caterina. L’impatto con la vettura che procedeva lungo la corsia opposta è stato molto forte.

Il 18enne Mirko Olcelli non ce l’ha fatta: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto

I militari, che hanno subito eseguito tutti i rilievi del caso, dovranno stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Inutili i soccorsi per il giovane ragazzo, che purtroppo è deceduto all’istante. Forse ha perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto innevato e ghiacciato.

La ragazza di 16 anni che era con lui ha riportato un trauma toracico. Non è in gravi condizioni, ma si trova comunque ricoverata presso l’ospedale Morelli di Sondalo. Lesioni poco serie, invece, per il conducente dell’altro mezzo coinvolto nel frontale.