Mirko Pelizzer, calciatore, lotta per la vita colpito da un aneurisma Mirko Pelizzer, calciatore 25 enne della Telemar San Paolo Ariston (Vicenza), lotta per la vita colpito da un aneurisma mentre era in campo, ecco come sta

Una triste notizia che ci arriva dal vicentino: Mirko Pelizzer, calciatore 25 enne della Telemar San Paolo Ariston (Vicenza), lotta per la vita colpito da un aneurisma mentre era in campo. Il giovane si trova ora all’ospedale di San Bortolo a Vicenza e le sue condizioni sarebbero gravissime. Avrebbe dovuto essere una normale partita di allenamento sul campo di via Gagliardotti ma si è trasformata in una tragedia. Alcuni testimoni hanno raccontato, ancora visibilmente scossi, quello che è accaduto. Verso le 20.30 del 25 gennaio 2020, Mirko Pelizzer, interno di centrocampo, si stava allenando in campo quando ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Dopo aver detto di avere un terribile mal di testa, Mirko Pelizzer, ha perso i sensi. Immediato l’intervento dei soccorritori. I primi ad intervenire sono stati i suoi compagni di squadra e i dirigenti che, senza perdere tempo, hanno chiamato l’ambulanza. Il ragazzo, residente a Gazzo, è stato portato subito all’ospedale di San Bortolo a Vicenza e sottoposto a un intervento d’urgenza. I medici parlano di condizioni gravissime: Mirko Pelizzer, in questo momento, sta lottando per la sua vita, accompagnato dalle preghiere degli amici e dei familiari. Matteo Mastella, direttore generale della Telemar, raccontato così quello che è accaduto a Mirko Pelizzer: “Non aveva fatto neanche un giro di campo quando ha cominciato a dire “ho mal di testa, ho mal di testa. E si è accasciato. L’abbiamo soccorso subito. Un dramma enorme per tutti. Inutile aggiungere che qui non c’era mai stato alcun tipo di avvisaglia”. La società Telemar San Paolo Ariston ha reso pubblico il bollettino medico del giovane calciatore. “Il bollettino medico delle 2 parla di un intervento tecnicamente riuscito, ma il quadro clinico dell’atleta rimane tuttora complicato. Esprimiamo alla famiglia di Mirko la nostra vicinanza ed affetto in questo durissimo momento”. In segno di solidarietà, è stata rinviata a data da destinarsi la partita programmata per domenica 26 gennaio 2020, alle 14.30, tra Junior Monticello e Telemar San Paolo Ariston, valevole per il campionato di Seconda categoria girone E.