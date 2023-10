Rimane ancora un mistero il decesso della donna che ha perso la vita nel garage di casa sua a Rimini, probabilmente per mano di un uomo. Sulla scomparsa di Pierina Paganelli anche la nuora interviene, sottolineando che la donna non aveva nemici. I famigliari non si spiegano cosa possa essere successo. Mentre gli investigatori continuano a indagare per trovare nuovi indizi ed elementi utili a risolvere il caso.

Ancora non si sa chi e perché ha ucciso la donna di 78 anni, trovata senza vita la sera del 3 ottobre nel garage di casa sua a Rimini, in via del Ciclamino. L’assassino le ha inferto una decina di coltellate che sono state fatali per l’anziana signora.

Alcune telecamere di sorveglianza della zona hanno registrato una voce maschile, che l’avrebbe salutata. Poi le urla della donna in quell’audio che potrebbe aiutare gli inquirenti a capire cosa è successo nel garage di quel palazzo.

I periti stanno ancora studiando l’audio, in cui si sentono circa sette urla in 40 seconda. La voce della donna si sente in maniera netta, mentre più “sfocata” la voce della persona che l’ha salutata mentre si trovava in garage.

A trovare il corpo della donna ormai privo di vita, nella mattinata del 4 ottobre, è stata la nuora Manuela Bianchi. La donna sostiene che i famigliari sono sconvolti per quanto accaduto. Non riescono a darsi pace.

Pierina Paganelli, la nuora racconta la scena che ha trovato al suo arrivo nel garage la mattina successiva

L’entrata per salire nelle case dai garage è una sola, ho aperto la porta e ho trovato il corpo di Pierina.

La donna dice di non aver riconosciuto subito la suocera. Era composta, dritta, con la borsetta sul braccio ma i vestiti in disordine. Subito la donna ha chiamato i vicini di casa, come Louis Dassilva, un possibile amante di Manuela, come si vocifera nel quartiere.

Sono stati loro due a dare l’allarme. L’uomo ha dichiarato che era a letto per un incidente in moto quella sera:

Sono stato all’ospedale e sono stato a letto con il ginocchio che mi faceva male. Quando ho visto Pierina quella mattina mi sono sentito male, quell’immagine mi tormenta e non dormo la notte.

Il figlio di Pierina, marito di Manuela, si trova invece in ospedale, dopo un’aggressione avuta qualche mese fa.