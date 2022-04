Modena, ossa umane ritrovate in un sacco: aperte le indagini

Macabra scoperta a Modena da parte di un passante, ritrovate in un sacco di cellophane rest umani, ossa e un teschio

Nel corso delle ultime ore, una macabra scoperta ha sconvolto la città di Modena. In un sacco abbandonato lungo un fiume del modenese, sono stati ritrovati resti umani. A fare tale scoperta è stato un passante il quale ha avvertito immediatamente le forze dell’ordine.

A Modena, un passante ha ritrovato un sacco contenente ossa umane. La macabra scoperta è avveuta lungo un fiume nel Modenese. In particolare si tratta del fiume Tiepido, nel territorio comunale di Maranello. L’uomo in questione ha dato immediatamente l’allarme ai carabinieri i quali sono intervenuti sul posto insieme al medico legale e al pm di turno.

Macabra scoperta a Modena: vicino al sacco ritrovati anche i vestiti di una donna

I resti umani rinvenuti, le ossa e un teschio, si trovavano all’interno di un sacco di cellophane. Attualmente non si è a conoscenza dell’identità a cui potrebbero appartenere le ossa. Non è tutto. A pochi passi dalla scoperta sono stati trovati anche dei vestiti di una donna. Tuttavia, ancora non è certo che si tratti di una correlazione.

Ad effettuare le indagini in merito alla macabra scoperta sono i carabinieri del nucleo investigativo di Modena. Per tanto, insieme al pm di turno e al medico legale, tempestivo è stato il loro intervento lungo l’argine del fiume Tiepido, nella zona di Torre Mania. Qui si trova anche un percoso pedonale per i ciclisti. Dunque, si tratta di una zona molto frequentata.

Per quanto riguarda gli esami sui resti umani rinvenuti, si sta occupando la Medicina legale. Quest’ultima effettuerà le analisi sulle ossa e sul teschio. Al momento non si conosce la persona a cui potrebbero appartenere. Dunque, lo scopo delle indagini è quello di scoprire l’identità della vittima. Alla luce di questo, nei prossimi giorni le forze dell’ordine analizzeranno le denuncie che sono state fatte negli ultimi mesi delle persone scomparse.