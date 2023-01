Modeste M'Bami, ex calciatore di PSG, Marsiglia e nazionale camerunense, si è spento a soli 40 anni, colpito da infarto fulminante

È delle ultime ore la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Modeste M’Bami. L’ex calciatore camerunense, campione olimpico nel 2000 ed ex giocatore del Paris Saint Germain e del Marsiglia, si è spento a soli 40 anni. A portarlo via, secondo quanto riportato, è stato un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo.

Sono giorni drammatici per gli appassionati di sport praticamente di tutto il mondo. Il nuovo anno si è infatti aperto con diverse tragedia, che riguardano la scomparsa di diversi campioni.

Lo scorso 6 gennaio, all’età di soli 58 anni, se ne è andato per sempre Gianluca Vialli. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Nazionale italiana, lottava dal 2017 con una forma molto aggressiva di tumore al pancreas. Il mondo del calcio e dello sport in generale, in questi giorni, si sta stringendo attorno al dolore immane della sua famiglia.

Lo stesso giorno, sulle strade italiane, si è consumata un’altra tragedia che è purtroppo costata la vita ad un altro atleta. Si chiamava Christoph Seifriedsberger e faceva parte della nazionale austriaca di canottaggio.

Insieme ai suoi compagni stava svolgendo una sessione di allenamento in bicicletta tra le strade di Sabaudia, nel Lazio, quando una ragazza alla guida di una Lancia Ypsilon lo ha investito in pieno e ucciso sul colpo.

L’ultimo campione di questa tragica lista a scomparire è stato, nella giornata di ieri, l’ex calciatore camerunense Modeste M’Bami.

Il dramma di Modeste M’Bami

L’ex campione, leggenda del calcio del Camerun, se ne è andato a soli 40 anni. Stando a quanto riportato, a portarlo via sarebbe stato un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Nato appunto in Camerun nel 1982, si era trasferito in Francia da giovanissimo e lì aveva iniziato la sua carriera da calciatore.

Ha vestito le maglie, tra gli altri, di club gloriosi come Paris Saint Germain e Marsiglia. Con il PSG ha vinto anche due coppe di Francia.

Il successo più importante, però, Modeste lo ha avuto senza dubbio con la maglia della sua nazionale. Alle Olimpiadi di Sidney del 2000, infatti, riuscì loro la storica impresa di portare in patria la medaglia d’oro.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore.