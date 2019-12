Mohamed El Attar, marito di Samira, accusato di omicidio e occultamento di cadavere Samira, la mamma scomparsa a Padova. Suo marito è diventato il primo indagato, accusato di omicidio, dopo che si è recato alle forze dell'ordine con una scarpa

La vicenda si Samira, la mamma scomparsa, è iniziata lo scorso 21 ottobre, a Stanghella ( in provincia di Padova), quando suo marito, Mohamed El Attar, ha denunciato la sua scomparsa. La donna, come ogni giorno, era uscita al mattino per portare sua figlia di quattro anni a scuola, per poi andare via sulla sua bicicletta e scomparire nel nulla. Dopo 24 ore senza vederla ne sentirla, suo marito ha allertato le forze dell’ordine e denunciato la sua scomparsa, affermando che sua moglie, quella mattina, sarebbe dovuta andare ad un colloquio di lavoro.

Riguardo quest’ultima affermazione, però, le forze dell’ordine non hanno trovato nessuna prova, nemmeno sui tabulati del telefono della donna.

Chiunque abbia avuto il piacere di conoscerla, ha affermato che Samira non avrebbe mai abbandonato sua figlia, soprattutto perché la piccola ha diversi problemi di salute.

“Non c’era motivo di allontanarsi da casa. E’ legatissima alla bambina, che peraltro per motivi di salute ha forte necessità di avere la mamma accanto, ha un buon rapporto anche con il marito”.

Temiamo che possa aver avuto un incidente, che sia caduta dentro qualche canale o che sia finita giù da qualche argine. Ognuna di noi, a suo modo, sta cercando di ricostruire i giri di Samira. Temiamo inoltre, che le ricerche, forse per una denuncia tardiva, siano partite troppo tardi!” Questo è quanto dichiarato dalle sue amiche.

Il marito ha dichiarato di aver denunciato la sua scomparsa il giorno successivo, perché ha creduto che non fosse rientrata la notte, per andare a fare il suo lavoro da badante.

Adesso Mohamed è accusato di omicidio e di occultamento di cadavere, dopo che si è recato alle forze dell’ordine con una scarpa di sua moglie, affermando di averla trovata in un campo, insieme a sua zia.

Adesso le forze dell’ordine stanno indagando sul sequestro di persona e sull’omicidio, iscrivendo come primo indagato nel fascicolo della vicenda di Samira, suo marito.