Anche il programma Quarto Grado, che va in onda su Rete 4, nella puntata di venerdì 10 novembre, si è occupato del caso di Monia Bortolotti. La giovane madre di 27 anni, che dallo scorso sabato è in arresto per il reato di duplice infanticidio, dei suoi due figli, Alice di 4 mesi e Mattia di 2 mesi.

I piccoli sono deceduti ad un anno di distanza, ma visto come si sono svolti i fatti, gli inquirenti hanno iniziato ad avere dei dubbi proprio sulla sua mamma. Quest’ultima però si è sempre dichiarata innocente.

Una sua amica, che ha scelto di rimanere anonima, nel programma Quarto Grado, ha scelto di rilasciare un’intervista. Si erano viste 4 giorni prima dell’arresto della donna per una colazione ed ha dichiarato:

Ho visto Monia quattro giorni prima del suo arresto, era molto giù. Mi ha parlato della separazione dal compagno e del fatto di essere indagata, si sentiva le dita puntate addosso.

Monia mi diceva sempre: vado avanti giorno per giorno, ma si vedeva che il suo stato d’animo era quello di una mamma che non ha più i due figli. Quel giorno mi confidò che, quando si è accorta che il figlio non stava bene, aveva provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco. Con la paura forse di aver schiacciato un po’ troppo.

Cosa ha raccontato l’amica di Monia Bortolotti

Mattia non era nato prematura, ma era piccolino e secondo Monia aveva qualche difficoltà respiratoria. Per me è sempre stata una ragazza dolcissima ma con tante problematiche, quello che le è successo nella vita le ha lasciato dei segni. Dopo la scomparsa di Mattia abbiamo avuto tutti dei dubbi. Mi auguro che dica la verità per i suoi figli, se lo meritano.

Monia Bortolotti ed il compagno Cristian hanno perso la loro prima figlia nel novembre del 2021. La piccola Alice aveva solamente 4 mesi e lei agli agenti, ha detto che forse è deceduta per un rigurgito di latte.

Solo un mese dopo questa scomparsa, la giovane ha scoperto di aspettare il secondo figlio Mattia. Il piccolo ha vissuto una lunga agonia, poiché solo pochi giorni dopo esser venuto al mondo, era stato ricoverato in ospedale.

La mamma ha detto che era rimasto senza respiro mentre stava mangiando. I medici quando lo hanno dimesso, hanno avvisato i familiari di non lasciare sola. La donna, ma il 25 ottobre del 2022, Monia con una bugia è riuscita a rimanere sola con il figlio e 20 minuti dopo che il marito è uscito, il bambino di appena 2 mesi ha perso la vita.